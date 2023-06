Město Plzeň upraví od 1. ledna 2024 tarif jízdného ve své městské hromadné dopravě. Reaguje tak na fakt, že výrazně rostou náklady.

Město Plzeň upraví od 1. ledna 2024 tarif jízdného ve své městské hromadné dopravě

Dobrou zprávu je, že přestože inflace přesahuje 15 procent, zdražení MHD bude mírnější. „Zatímco ceny předplatného se pravidelně valorizují o inflaci každý rok, pokud tedy Rada města Plzně neučiní výjimku, ceny jednotlivého jízdného se navyšují vždy až v momentě, kdy inflace v kumulaci za předchozí roky překročí hranici 10 %,“ vysvětluje tiskový mluvčí PMDP René Vávro.

Průměrně se nyní tarif navýší o 11 %. Výrazněji, o 16 až 20 % stoupne cena jednorázových jízdenek, naopak u celoročního předplatného bude míra zdražení jen 7,5 %. Podmínky pro bezplatnou přepravu se nemění, zdarma budou i nadále cestovat například děti do 15 let s Plzeňskou kartou, dárci krve, senioři nad 65 let. Zároveň dochází ke kompletnímu sjednocení podmínek pro cestování v Plzeňském kraji u cestujících ve věku od 15 do 26 let. K tomu, aby mohli cestovat na zlevněné jednotlivé jízdné v MHD, již od 1. 1. 2024 nebudou potřebovat Plzeňskou kartu. Od 15 do 18 let jim postačí doklad totožnosti a od 18 do 26 let ISIC karta, případně žákovský průkaz. Pro ostatní skupiny cestujících s nárokem na slevu se nic nemění.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Zejména u celoročního předplatného, které je pro jednotlivce, a hlavně rodiny zpravidla na konci roku citelným výdajem, je důležité udržet přijatelnou cenu. Aktuální data ze sčítačů ve vozech hovoří o tom, že MHD je v Plzni využívána na úrovni ještě vyšší než před covidem, což je pro udržitelnou mobilitu ve městě výborná zpráva a příznivou cenotvorbou tarifu, zejména posilováním výhodnosti předplatného, chceme tomuto trendu napomáhat,“ říká náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar.

Změnou tarifu plní Rada města Plzně platné usnesení z roku 2015, jež navrhuje valorizovat ceny jízdného o roční míru inflace a případně i o jiné faktory, které mají vliv na konečnou cenu jízdenky. Do změny však nemusí promítat celou míru inflace.

Co se týká celoročního předplatného, zvýší se od 1. ledna 2024 jeho cena z 4252 korun na 4574 korun. Půlroční bude stát místo stávajících 2460 korun 2646 korun, cena měsíčního předplatného se zvýší z 508 korun na 546 korun. V případě jednorázových jízdenek bude nově od ledna 2024 stát základní půlhodinová jízdenka zakoupená ve voze v takzvané cardmanu 24 korun oproti stávajícím 20 korunám, cena hodinové jízdenky se zvýší z 24 na 28 korun a tříhodinové ze 42 na 50 korun.

Naposled se cena předplatného MHD v Plzni zvyšovala 1. ledna 2022 o 3,2 %. K poslednímu zvýšení jednotlivého jízdného pak došlo o rok později a to o 10 procent.

Srovnání cen jízdného 1. ledna 2023 / 1. ledna 2024

- plnocenná jízdenka nepřestupná - tzv. bloček (štípe se) 22 Kč / 26 Kč

- přestupná s platností 30 minut (cardman) 20 Kč / 24 Kč

- přestupná s platností 60 minut (cardman) 24 Kč / 28 Kč

- přestupná s platností 180 minut (cardman) 42 Kč / 50 Kč

- přestupná s platností 24 hodin (cardman) 72 Kč / 84 Kč



Zlevněná jízdenka

- nepřestupná - tzv. bloček (štípe se) 11 Kč / 13 Kč

- přestupná s platností 30 minut (cardman) 10 Kč / 12 Kč

- přestupná s platností 60 minut (cardman) 12 Kč / 14 Kč

- přestupná s platností 180 minut (cardman) 21 Kč / 25 Kč

- přestupná s platností 24 hodin (cardman) 36 Kč / 42 Kč



SMS jízdenka

- přestupná na 35 minut 24 Kč / 28 Kč

- přestupná s platností 24 hodin 84 Kč / 99 Kč



Jízdenka vydaná v systému P+R

- plnocenná 40 Kč / 45 Kč

Hromadná jízdenka pro skupinu osob o počtu 10-35 lidí

- plnocenná verze: za osobu a den 44 Kč / 44 Kč

- zlevněná verze: za osobu a den 22 Kč / 22 Kč



Předplacená jízdenka

Předplatné ZÁKLADNÍ

- platnost 1 den 60 Kč / 66 Kč

- platnost 30 dní 508 Kč / 546 Kč

- platnost 183 dní 2 460 Kč / 2 646 Kč

- platnost 365 dní 4 252 Kč / 4 574 Kč



Předplatné ZLEVNĚNÉ

- platnost 1 den 30 Kč / 33 Kč

- platnost 30 dní 254 Kč / 273 Kč

- platnost 183 dní 1 230 Kč / 1 323 Kč

- platnost 365 dní 2 126 Kč / 2 287 Kč



Předplatné PŘENOSNÉ

- platnost 1 den 75 Kč / 81 Kč

- platnost 30 dní 657 Kč / 707 Kč

- platnost 183 dní 3 193 Kč / 3 434 Kč

- platnost 365 dní 5 526 Kč / 5 943 Kč



Předplatné TURISTICKÉ

- platnost 1 den 64 Kč / 70 Kč

- platnost 10 dní 402 Kč / 434 Kč

- platnost 17 dní 502 Kč / 540 Kč