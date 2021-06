Na páteční podvečer chystá město Plzeň vernisáž výstavy o vodě, která spojuje, v sobotu se zájemci vydají s architektem na procházku po minulosti Jiráskova náměstí a seznámí se s historií tohoto území, které čeká zcela zásadní proměna. Projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady již získal územní rozhodnutí, dalším krokem je stavební povolení. Partnerem města a druhého městského obvodu při obnově Jiráskova náměstí je Nadace Proměny Karla Komárka.

„Víkend otevřených zahrad na Jiráskově náměstí se stal již tradiční akcí, kterou organizuje Masarykova základní škola se svými žáky. Tato akce je jednou z mála příležitostí, kdy se mohou lidé do běžně nepřístupného prostoru za hradbu dominikánského kláštera podívat. Přes složitou a nepředvídatelnou epidemickou situaci jsme letos nechtěli o Víkend otevřených zahrad přijít, i proto že v loňském roce musel být zrušen. Klášterní zahradu otevřeme v pátek 11. června od 13 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 17 hodin. Kromě prohlídky zahrady si občané mohou nakoupit tradiční i netradiční bylinky z Kotvičníkové farmy,“ vysvětlil ředitel Masarykovy základní školy Plzeň Antonín Herrmann a doplnil: „Letos naposledy je možno vidět zahradu ve stávajícím stavu, protože již brzy dojde k její přestavbě.“

Pátek 11. června kromě otevřené klášterní zahrady nabídne v 17 hodin vernisáž výstavy Voda spojuje, kterou připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Následovat bude komentovaná prohlídka výstavy s předním českým hydrobiologem Jindřichem Durasem.

Sobota 12. června nabídne program pro děti i dospělé. Zahrada bude otevřena od 9 do 17 hodin. Po celý den je pro děti (i dospělé) připravena stopovačka Před zdí a za zdí po minulosti, současnosti a budoucnosti Jiráskova náměstí, při které účastníci poznají pamětihodnosti a vzpomínky pamětníků, ale i například to, jak zadržovat životadárnou vodu ve městě a ozeleňovat jej. Start stopovačky z dílny Pěstuj prostor je v klášterní zahradě. Na sobotu jsou také přichystány komentované prohlídky a procházky. Ve 14 hodin začne komentovaná prohlídka výstavy Voda spojuje s Jindřichem Durasem, v 15 hodin naváže Architektonická procházka po Jiráskově náměstí a okolí. Ta přiblíží vývoj celého území, stylově různorodé stavby kláštera dominikánů s kostelem Panny Marie Růžencové či Masarykovy základní školy a vybrané domy. Procházka návštěvníky zavede i do interiérů kostela, provádět budou architekt Petr Klíma a dramaturgyně Irena Pulicarová. Komentovaná prohlídka i procházka začíná před Masarykovo základní školou.

Po oba dny bude v prostoru klášterní zahrady také k vidění výstava PAMĚŤ II.: Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách. Ta přibližuje příběhy, dějiny a osobnosti Jiráskova náměstí očima pamětníků včetně básníka Josefa Hrubého, spisovatele Vlastislava Tomana, dominikánského mnicha bratra Alvareze nebo výtvarníka Václava Maliny. Mezi slavné osobnosti z okolí Jiráskova náměstí, kterým je výstava také věnována, patří cestovatel a žák Masarykovy školy Miroslav Zikmund, výtvarník Jiří Trnka, válečné stíhací eso Ladislav Světlík a další.