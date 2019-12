„Pes zalezl tak daleko, že i přes použití veškerých dostupných se ho hasičům nepodařilo dostat ven,“ popsal počátek zásahu mluvčí hasičů Petr Poncar.

Do akce se však zapojili tamní obyvatelé, kteří záchranářům poskytli kanalizační kameru, se kterou se jim jezevčíka podařilo najít. „Po domluvě se starostou obce se přikročilo k odbagrování části komunikace a obnažení potrubí. Hasičům se podařilo rozbroušením trubku otevřít a psíka poslední dva metry k vytvořenému prostoru dostrkat uzavřenou natlakovanou hadicí,“ dodal Poncar s tím, že jezevčíka si pak přebral majitel.

„Ačkoliv se to tak nemusí jevit, byl to náročný zásah, který trval až do úterních čtvrt na tři ráno,“ uzavřel.