Musejí vyjet k dopravní nehodě, k požáru, ke rvačce, ke zraněnému. A i když se policisté, hasiči i zdravotničtí záchranáři snaží co nejvíc chránit před koronavirem, nákaze se úplně vyhnout nedá. Všechny tři složky se tak musejí potýkat s tím, že část zaměstnanců je v karanténě nebo dokonce přímo nakažená, ale dobrou zprávou je, že činnost žádné z nich není ohrožena.

POLICISTÉ SE NEJČASTĚJI NAKAZÍ DOMA

Členové IZS dělají vše pro to, aby se nákaze vyhnuli. Nosí ochranné pomůcky, dezinfikují svá pracoviště, slouží tak, aby co nejvíc minimalizovali přenos viru na pracovišti. I tak mu ale úplně uniknout nemohou, byť například policisté se podle jejich krajské mluvčí Martiny Korandové v práci nakazí minimálně, nejčastěji je to v domácím prostředí.

A právě policisté, jichž je v Plzeňském kraji ve služebním poměru přes 2200 a jsou tak několikanásobně početnější než hasiči či záchranáři, mají ze složek IZS aktuálně nejvíce nemocných a lidí v karanténě. „Dnes máme 177 policistů a občanských zaměstnanců v karanténě či domácí izolaci, z toho je 68 osob pozitivně testováno na covid-19,“ zbilancovala Korandová.

Záchranáři museli v říjnu postrádat plnou pětinu svých zaměstnanců, v karanténě se jich tento měsíc ocitlo již 120 z celkových šesti set. Polovina už je zpět ve službě. „Od 1. října evidujeme 18 covid pozitivních zaměstnanců,“ doplnila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Dodala, že v domácí izolaci je k dnešnímu dni 14 z nich, ostatní jsou již v práci.

Z hasičů v kraji se zatím nakazil každý jedenáctý. „Z celkového počtu 61 pozitivních příslušníků a příslušnic se už 38 vrátilo zpět do služby a 23 je aktuálně v izolaci,“ popsal krajský mluvčí hasičů Petr Poncar. Dodal, že neví o tom, že by některý z hasičů byl hospitalizován v nemocnici. „Převážná většina všech případů byla bezpříznakových nebo jen s mírnými příznaky. Většina příslušníků se vrací do služby bezprostředně po uplynutí desetidenní izolace,“ uvedl Poncar. Obdobné to bylo u policistů, kde vážnější průběh mělo jen několik jedinců. Záchranáři stav svých nemocných komentovat nechtěl.

NEVOLAT ZBYTEČNĚ

Lidé se podle mluvčích nemusejí bát, že by byla kvůli koronaviru jakkoli ochromena činnost některé ze složek IZS. „V Plzeňském kraji není ohrožen výkon služby na žádném územním odboru. Nemocnost je v podstatě rovnoměrně napříč celým krajem,“ uvedla Korandová s tím, že kdyby teoreticky někdy došlo k vyšší nemocnosti na jednom místě, ani tak nebude ohrožen výkon služby, vypomohli by kolegové z jiných oddělení. „Nikde v kraji není ohrožena naše činnost a nic podobného ani reálně nehrozí,“ přidal se Poncar a totéž uvedla i Svobodová.

Lidé by přesto měli zvážit, zda nevolají některou ze složek IZS zbytečně. Zvláště zdravotničtí záchranáři mají nyní velké množství výjezdů, ať již k pacientům s Covidem-19 či bez něj.