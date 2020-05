Přišel na způsob, jak vymodelovat plastiky z polystyrenu a štuku. Teď mohou lidé na Lhůtě spatřit i bájného jednorožce. Jmenuje se Zlaté kopýtko a vznikl pro radost vnučce Kritýnce.

„Kristýnka si přála, abych jí udělal jednorožce, se kterým si bude hrát. Chtěla mu natřít zlatou barvou roh a kopyta, že mu bude říkat Zlaté kopýtko. Tak jsem jí ho musel udělat. A když ho poprvé viděla, skákala radostí,“ svěřil se Šefl a s úsměvem dodal: „Navíc doufám, že se s ním vyřádí a nebude chtít koně živého.“

Na jednorožci si prý vyzkoušel, jak novou technikou vytvořit detaily, které by starou metodou vázání březového proutí nevymodeloval. Na okraji Lhůty už sice několik let stojí kromě proutěných zvířat i štukovaný zubr, Šefl však už tři roky touží vyrobit sousoší bojujících divokých koní. A ti si vyžadují jemnější práci. „Na tom jednorožci jsem si ověřil, jak vykreslit muskulaturu a udělat hřívu, ocas nebo chlupy nad kopyty. Teď se můžu pustit do těch koní s větší jistotou,“ podotkl.

Nejdřív ale v Šeflově zahradě přibyde medvědice se dvěma mláďaty. Už je má rozpracované před garáží. A pak přijde na řadu souboj mustangů. Protože mají být vzepřeni na zadních nohou, bude sousoší skoro stejně vysoké, jako proutěný mamut, kterého Šefl věnoval Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Čeká ho tak opět práce z lešení.

Kromě zajímavých plastik zvířat ukrývá Šeflova zahrada i další rarity. Roste tu například sekvojovec obrovský, jeřáb oskeruše nebo ovocné stromy naroubované jinými druhy, takže třeba jabloň plodí i hrušky. Kolemjdoucí tedy mají co obdivovat. „Samozřejmě, že mě potěší, když se tu lidé zastavují a jdou se na to podívat,“ přiznává Jaroslav Šefl.