Jak vnímáte výsledek voleb?

Pro Piráty je to naprostý debakl, čtyři poslanci ze dvaadvaceti je skutečně velice málo. STAN nás překroužkoval. Nutno ale říci, že to celé bylo v rámci zákona, tak je nastavená demokracie a není tomu z téhle pozice co vytknout. Myslím si, že je to nespravedlivé.

V čem je to nespravedlivé?

Proti Pirátům byla hnutím ANO vedena ostrá kampaň, ne proti PirSTAN, ale čistě jen proti nám. Byl vytvořený celospolečenský narativ se všemi hejty (nenávistné komentáře pozn. red.), dezinformacemi a lži. Bohužel i v lidech, kteří všechny tyto informace dokáží relativně dobře interpretovat, zůstává takovéto staré dobré na každém šprochu, pravdy trochu. A to, si myslím, že sehrálo velkou roli.

A to jste zjistil během kampaně?

Nejen z kampaně, ale i z jiných zkušeností. Sice nejsem žádný matador, ale v politice přeci jen už nějakou dobu působím. Mám za sebou tři kampaně – komunální, senátní, částečně jsem pomáhal i v krajské, a teď do poslanecké sněmovny. Navíc celý život pracuji v marketingu a tohle jsem schopný dost dobře odhadnout. Jsem přesvědčený o tom, že to tak skutečně bylo. Lidé volili mezi menším zlem a menší zlo pro ně bylo SPOLU. Když už volili PirStan, tak menší zlo v důsledku té kampaně pro ně bylo STAN.

Litujete spojení se STAN?

Po bitvě je každý generál. Myslím si, že ten projekt byl naprosto skvěle připravený, měl hlavu a patu, nebyl to jen sňatek z rozumu, měl svůj význam. Připravili jsme si dobře program a se STAN jsme si byli programově blízcí. Na rozdíl od koalice SPOLU jsme nemuseli dělat až tolik kompromisů. Teď každý mohl říci, že lituje, ale nikdo nemohl vědět, co bude a nikdo nevěděl, že se spustí tahle brutální kampaň proti nám. Nikdo se nás ani nezastal.

Jak to myslíte?

Velkou roli tam sehrála média a vše bylo vsazeno na druhou kartu (koalice SPOLU pozn. red.). Titulky všech článků vyšly buď ve prospěch ANO, nebo ve prospěch SPOLU. U Pirátů to bylo takové vlažné. To je ale čistě můj názor. Nicméně v lidech to zanechalo stopu. Co si budeme povídat, volby nejsou jen o programech, jsou i o emocích. Kampaň proti nám byla silná. A kampaň z naší strany se nedala vést bez médií. Na sociální sítě si můžete psát, co chcete. I do médií můžete říkat, co chcete. Jakmile vás ale média neberou a interpretují informace a dění maličko odlišně, tak to ve finále stejně nepadne na úrodnou půdu tak, jak padali na úrodnou půdu ty lži, které o nás šířilo ANO a pan premiér.

Domníváte se, že vás nějakým způsobem poškodila kampaň SPOLU?

Myslím si, že ji úplně nevedli proti nám, ale bylo tam pár sporných vyjádření, jako například pana místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury, který řekl, že by se jim (ODS pozn. red.) daleko lépe vládlo jen se STAN. A to jsou taková prohlášení, která těsně před volbami potvrzují to, co už jsem před chvílí vysvětloval. Lidé si řeknou, PirSTAN chci, ale rozhoduji se mezi Piráty a STAN. Tak to hodí starostům, protože je to pro ně asi sázka na větší jistotu.