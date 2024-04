Plánovanou koupi lesů od Římskokatolické farnosti, která před lety získala pozemky v restituci, schválilo nyní Zastupitelstvo města Plzně. To hodlá na místě pod rozhlednou postavit restauraci se sálem a celou oblast oživit.

„Rozhledna na Chlumu patří mezi místa, kterým chceme vrátit lesk a slávu. Jedná se o skvělý projekt a já věřím, že ho čtvrtý městský obvod za naší pomoci dovede k úspěšné realizaci. Osobně bych chtěl poděkovat plzeňskému biskupství za velmi vstřícné jednání,“ říká plzeňský primátor Roman Zarzycký.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Rozloha kupovaných pozemků je téměř 33 hektarů a město je pořídí za 20,4 milionu korun.

„Konkrétně se jedná o dva lesní pozemky, u nichž cena vychází na zhruba 60 korun za metr čtvereční, a pak ještě o samotnou přístupovou cestu k rozhledně o výměře 2 548 metrů čtverečních za cenu 200 korun za metr čtvereční,“ upřesňuje radní Vlastimil Gola s tím, že výkup lesních pozemků platí město a na cestu uvolnil peníze čtvrtý městský obvod. Obvod také souhlasí s tím, že v letech 2024 až 2026 poskytne vždy po jednom milionu korun na revitalizaci nově získaného území, protože bude nutné omladit přestárlý les.

Otevírá se tak možnost zrevitalizovat a oživit celou oblast kolem 25 metrů vysoké rozhledny. Pro tento účel vypracovalo před časem plzeňské Projectstudio8 architektonickou studii. Ta počítá s tím, že pod sto let starou rozhlednou vyroste malá restaurace se sálem i venkovním posezením, doplněn bude mobiliář a instalovány i nové vyhlídky.

Na stavební práce v areálu rozhledny se připravují i majitelé rozhledny a provozovatelé občerstvení v jejím areálu.

„Máme informace, že rozhledna by měla projít menší rekonstrukcí ještě v průběhu tohoto roku, což nás určitě omezí. Podle toho, jak bude rozsáhlá, upravíme otevírací dobu. Pokud to bude nutné, budeme muset zavřít úplně. Za tři roky by pak měla začít ta větší rekonstrukce,“ říká provozní Chlumu Hana Havlíková.

Realizace studie bude v gesci městského obvodu. Podle starosty Tomáše Soukupa je projekt jednou z hlavních priorit. Náklady starosta odhadl na zhruba 25 milionů korun.

„Celou projektovou přípravu bychom rádi dokončili v roce 2025. V případě dostatku finančních prostředků můžeme začít realizovat ‚Nový Chlum‘ v roce 2026,“ plánuje starosta čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup.

Rozhledna na Chlumu byla postavena v roce 1926 a je prohlášena za chráněnou kulturní památku. Její součástí bývala i chata Luďka Pika, která však byla zbořena už v roce 1999. Rozhledna je během dubna přístupná vždy v pátek od 15. do 18. hodiny a o víkendech od 10. do 18. hodiny. Od května pak bude otevřeno i ostatní všední dny od 15. do 18. hodiny.