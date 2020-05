Jarní měsíce přinášejí každoročně největší zájem o chaty a chalupy. Letošní jaro je navíc speciální poptávku ještě znásobil koronavirus. Ceny rekreačních objektů rostou a na trhu jich začíná být nedostatek.

Podle majitele realitní kanceláře AGbydlení Romana Hnojského mají lidé v současné době potřebu žít a rekreovat se mimo lokality s velkou koncentrací lidí. „Hledají tak zajímavé a dostupné nemovitosti buď na víkendy a dovolené, nebo i na trvalé bydlení v dojezdové vzdálenosti od větších měst,“ řekl Deníku Hnojský s tím, že v Plzeňském kraji jsou v kurzu zejména chaty do jednoho milionu korun a rodinné domy k rekonstrukci do dvou milionů. „V těchto případech je poptávka až několikanásobně vyšší než nabídka. Například v sobotu jsme zadali do prodeje zrekonstruovanou chatu v Kamenném Újezdě u Nýřan. Za 30 minut od zveřejnění se ozvalo 12 zájemců, za 24 hodin jich už bylo 30. Chata byla prodána okamžitě a za vyšší cenu, než předpokládal vlastník,“ dodal Hnojský.

Mnohonásobně vyšší zájem zaznamenala také plzeňská realitní kancelář La Pietra. „Teď žádnou chalupu a chatu v nabídce nemáme, nicméně mohu potvrdit, že lidé kvůli rekreačním objektům volají častěji než dříve. Vysvětluji si to tím, že je nyní vycestování do zahraničí komplikované a lidé hledají možnosti dovolené v Čechách,“ uvedl jednatel kanceláře Filip Klapáč.

Podle mluvčího realitní kanceláře RE/MAX Tomáše Hejdy začíná být problémem nedostatek nemovitostí k prodeji. „Poptávka meziročně vzrostla o čtvrtinu. Na jediný objekt se často přijede podívat i více než deset zájemců. Máme případy, kdy se nemovitost dostala do nabídky v úterý a o víkendu, po celkem osmnácti prohlídkách, byla rezervovaná,“ popsal mluvčí. Zároveň doplnil, že koronavirová epidemie způsobila, že poptávka je i po objektech, které dříve nebyly v kurzu, tedy třeba nemovitosti na samotě nebo určené k rekonstrukci. „Dnes lidé více dbají na okolí, přírodu a více se prodávají nemovitosti před rekonstrukcí,“ informoval Hejda.

Že chatu není jednoduché sehnat, potvrzuje rovněž Tomáš S. z Plzně. „Měl jsem jednu zamluvenou u Hracholusek, bohužel ji jiný zájemce přeplatil. Cena, kterou nabídl, byla pro mě nepřijatelná. Sháním ale dál,“ konstatoval Plzeňan.