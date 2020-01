K vidění jsou na výstavě Svět středověkých her, která je ode dneška až do konce července otevřena v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni v Kopeckého sadech. Interaktivní výstavu připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava právě na základě řady plzeňských archeologických nálezů.

„Mnoho hraček a her jsme našli v odpadních jímkách. S kolegy jsme přemýšleli proč a došli jsme k závěru, že je tam nejspíše hodili rodiče za trest, když děti zlobily,“ říká Orna, který je kurátorem výstavy. Dodává, že nejvíce asi zlobily děti, které bydlely na rohu dnešního náměstí Republiky a Rooseveltovy ulice, protože právě tam archeologové našli hraček a her nejvíce. Kurátor podotýká, že řadu her hrajeme od středověku dodnes třeba kuželky nebo pétanque. Děti si mohou na výstavě středověké hry vyzkoušet. Muzeum připravilo i vzdělávací programy pro školy.