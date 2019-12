Historik a politolog Lukáš Valeš z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni objevil unikátní průzkum, který si nechali v březnu 1989 udělat komunisté z Klatov. Vyzpovídali v něm teenagery a odpovědi straníky příliš nepotěšily.

Školáci i učňové kritizovali například špatné životní prostředí, alkoholismus a také připomněli, že západ Čech osvobodila americká armáda a ne Rusové převlečení do amerických uniforem, jak zněla oficiální verze.

Okresní výbor tehdy svou iniciativou reagoval na lednové události z tzv. Palachova týdne, kdy se v Praze protestů proti režimu zúčastnilo velké množství mladých lidí. Průzkum objevený v archivech okresního výboru strany vlastně jen potvrdil, že režimu vyrostly další generace, které mu nejsou nakloněni.

Byl klatovský průzkum opravdu tak ojedinělý?

Pátral jsem i v jiných okresních archivech – v Písku, Strakonicích. Na něco podobného jsem ale nenarazil. Byla to opravdu ojedinělá a spontánní akce klatovských komunistů.

Co je k tomu vedlo?

Důvodem byly události v Palachově týdnu (leden 1989), kdy režim zjistil, že 45% účastníků nebyli žádní profesionální disidenti, ani zástupci střední generace, ale opravdu pražští teenageři, studenti středních škol, kteří to většinou pojali jako veselý happening.

Bylo to pro komunisty tak překvapivé?

Zjistili, že tady vyrůstají generace, o kterých vůbec nic neví.

Generace, které jsou schopné či ochotné – ať z legrace, nebo třeba proto, že téměř každá mladá generace se vymezuje – se do protestů zapojit. V tu dobu dorůstají dvě - nejmladší, co to berou spíš jako legraci a pak starší – vysokoškoláci. Společné pro ně je to, že nezažili rok 1968 a většinou ani represe systému v počátcích normalizace.

Když se dostali do puberty, došlo k uvolnění poměrů. Zároveň neměli rodiny, nefungovaly na ně už dřívější mechanismy režimu – hrozba vyhození z práce. Ano, mohlo jim hrozit vyhození ze školy, to si ale nepřipouštěli. Byli příliš mladí, měli plno ideálů, požadavky po svobodě, někteří chtěli podnikat, žít svůj život. Režim ale měl svoje mantinely, přes které se nedalo jít.

Nebyli komunisté překvapení tím, že rebelovali lidé, kteří nezažili rok 1968 - to největší ponížení? Zároveň materiální situace na konci 80. let nebyla tak špatná. Tak proč?

V druhé polovině 80. let bylo vidět, že režim nestíhá ani to materiálno. Byla tady už mnohem víc konzumní kultura – od walkmanů přes videorekordéry či barevné televize. Bylo stále víc vidět, že režim dokáže ještě zajistit práci, ale tu nadstavbu, požadavky na moderní život, není schopen uspokojit. Bez ohledu na železnou oponu chtěli mladí lidé žít jako na Západě.

Byla situace na západě Čech v něčem odlišná?

Tady jsme to vnímali ještě silněji. Jsme příhraniční region, koukali jsme na západoněmeckou televizi. Vídali jsme kromě jiného i reklamy - a nejen na milky a tofife, ale i auta – oply, audiny – viděli jsme životní standard na Západě, což ještě zvyšovalo naši frustraci. V obchodech tady jste si mohl vybrat ze dvou zubních past. Na auto čekal člověk rok dva a to jste musel často ještě někoho podmáznout. Navíc v západních médiích, ke kterým byl už snadný přístup, bylo vidět, jak se politický vývoj v okolních zemích rychle posouvá, uvolňuje se. Jenom u nás v podstatě nic.

Kolik teenagerů se zúčastnilo průzkumu?

Okresní výbor strany v Klatovech v březnu nařídil dvěma soudružkám, aby provedly názorový průzkum, kterého se zúčastnili žáci 7. a 8. tříd, těch bylo dohromady 220, ty doplnilo asi 75 učňů.

V průzkumu školáci na prvním místě zmiňovali, že je trápí špatné životní prostředí. Nebylo překvapivé, že školáky zajímalo takové téma?

Vlastně nebylo. Obecně situace byla opravdu špatná, stav v severních Čechách byl výstražným vykřičníkem. Není náhoda, že první listopadová demonstrace byla už 11. listopadu v Teplicích právě kvůli katastrofální smogové situaci. A mimochodem iniciátorem byl teprve 16letý učeň. Bylo to celostátní téma, společnost na to byla háklivá. Vláda se situaci snažila zmírnit, dokonce vyhlásila rok 1989 rokem životního prostředí.

Ale v Klatovech, na Šumavě tak hrozná situace nebyla, ne?

Byla špatná. Zrovna v Klatovech byl nešťastně dořešený průtah městem, který zvýšil znečištění. Emisní limity byly překročeny trojnásobně po dobu dvou třetin roku. Samozřejmě tady byl zastoupen také průmysl – Škodovka, Kozak apod., které rovněž produkovaly emise. A to byly Klatovy, které byly bránou Šumavy a chlubily se čistým vzduchem. Otázka životního prostředí rezonovala celou republikou a byla jedním z důvodů, proč lidé v Čechách i na Slovensku vyšli do ulic.

Děti v průzkumu zmiňovali i osvobození americkou armádou. Překvapilo komunisty, že toto není ani po letech ideologické masáže tabu?

Děti byly v době průzkumu v letech, kdy byly v politických otázkách docela otevřené, nebraly to možná za tak důležité nebo nebezpečné to vyslovit. Mám teorii, že pouze zprostředkovaly pohled do české domácnosti.

Přesto, ta otevřenost byla asi překvapivá, ne?

Zdálo se, že děti si lidově řečeno pustily pusu na špacír. Je třeba však připomenout, že průzkum byl anonymní. Oni tolik neriskovali, proto byli otevřenější. Pro celé západní i část jižních Čech ale bylo osvobození Američany jedním ze silných protirežimních motivů. Tatínek vzpomínal na černošského letce, lidé měli torny amerických vojáků, připomínali si čokolády a žvýkačky, které vojáci přivezli. I po 45 letech se to předávalo generačně a posilovalo regionální hrdost, kterou nepřetlačily ani kroužky pionýrů a oficiální propaganda.

Co z průzkumu komunisté vyvodili?

Nic. Když jsem studoval materiály okresních výborů, dospěl jsem k závěru, že nebyli schopni jakékoliv reflexe toho, co se děje. A to navzdory tomu, že okolní státy – Polsko a Maďarsko – už nastoupily cestu k demokracii. Z materiálů z Klatov, ale i z dalších komunistických archivů z jiných míst člověk pochopil, proč režim padl tak rychle.