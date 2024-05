Samosběr jahod začne letos na plantážích v Plzni později než v předchozích letech. Příčinou jsou dubnové mrazy, které zničily velkou část úrody. Jahody jsou oproti loňskému roku dražší.

V největší jahodárně v kraji v Radčické ulici v Plzni zničily mrazy u některých odrůd až polovinu úrody. „Domnívali jsme se, že letos bude pěkná úroda, protože bylo nasazeno hodně květů. Nakonec jich mrazy zničily od 30 do 50 procent podle odrůdy. Navíc jsme přišli o první velké plody, které bývají nejpěknější. Jahod je tedy méně a jsou menší. Kvalita je ale dobrá, jsou sladké. To je dáno i tím, že když má jahoda méně plodů, stačí je vyživit cukrem,“ hodnotí letošní sezonu majitel jahodárny Oldřich Kříž. Dobrou úrodu očekává pouze v části areálu, kde jahody rostou na zhruba půlhektarové ploše pod foliovými tunely: „Tam nám nic nezmrzlo, takže nám to alespoň částečně nahradí škody, ale určitě ne zcela.“

Na nekrytých řádcích začala letos sklizeň o dva týdny později, než je obvyklé. „Poupata a první květy pomrzly a nové se teprve musely rozvinout. Sklízíme tedy od poloviny května a samosběr začne na konci května. Závisí to i na počasí, jak budou jahody dozrávat,“ vysvětluje Oldřich Kříž.

U stánku v areálu stojí fronta lidí, kteří si přijeli pro ovoce a čekají až brigádníci nasbírají další jahody. „Zájem je větší než v minulých letech. Hodně lidí přišlo o jahody na zahrádkách a jezdí si je k nám kupovat. I to u pultu říkají, že jahody nikdy nekupovali a letos musí. V tuto chvíli máme málo ovoce na to, abychom uspokojili tu frontu. Zákazníci sem přijdou už v sedm ráno, a to ještě brigádníci nemají nasbíráno dost jahod. Kdyby přišli později, už bychom měli zásobu a mohli je uspokojit,“ upozorňuje majitel jahodárny.

Pro brigádníky je sběr jahod poměrně pracný. Zralých plodů je zatím na keřících málo, ukazuje Oldřich Kříž: „Na venkovních plochách je to zpočátku vždycky slabší. Teď je na každém keříku třeba jedna, dvě jahody. Ale za pár dní už jich bude mnohem víc. Brigádníci teď nasbírají zhruba pět kilo za hodinu, až bude jahod hodně, bude to 15 až 20 kilo.“ V řádku jahod pracuje s ostatními brigádníky paní Veronika: „Na tomhle políčku jsou malinkaté jahůdky, trvá to dlouho, kdežto ve foliovnících, tam jsou jahody jako pěst a tam nasbíráte kyblík i během deseti minut.“ Na brigádě v jahodárně je letos poprvé, má ale z předchozích let zkušenosti se samosběrem.

Za kilogram jahod zákazníci zaplatí 160 korun, o deset víc než loni. Postupně by cena mohla klesat až ke 130 korunám. V případě samosběru vyjde kilo na stokorunu. Oproti loňsku je podle Oldřicha Kříže cena vyšší o 20 korun. „Také cenu samosběru budeme postupně upravovat. Až bude jahod víc, dostaneme se zase na 80 korun.“ Sezona ale bude letos o něco kratší. „Protože jsme přišli o první květy, odhaduji, že bude trvat místo čtyř týdnů jen tři týdny,“ uzavírá Oldřich Kříž.