Co pro vás znamená tak nízký počet hlasů?

Počítali jsme, že jsme mohli mít o dvě procenta více. Vše ale budeme hodnotit až v rámci koaličních jednání. Uvidíme, kam nás to posune. Pro příště bychom určitě měli více komunikovat s lidmi a voliči.

Co vás na prohře nejvíce mrzí?

Asi to, že lidé neocenili naši dvanáctiletou práci, protože si myslím, že ani Josef Bernard ani Starostové nestaví Západní okruh, ale začala ho stavět a staví ho právě sociální demokracie.

Podle čeho si tedy myslíte, že lidé volili?

Zřejmě ne podle toho, co kdo dělá, ale podle toho, jaká je momentálně nálada ve společnosti.

Co říkáte na volební účast?

Jsem mile překvapený, je to určitě dobře nejen kvůli demokracii, ale také kvůli tomu, že je vidět, že lidé mají o politiku zájem. To je jediné, co je z našeho pohledu pozitivní. Na druhou stranu si myslíme, že sociální demokracie si své místo najde ve chvíli, kdy se lidem nebude dařit. Největším problémem je to, že jsme pro lidi udělali všechno. Oni se teď cítí dobře, nehledají tedy pomoc a vybírají si mezi stranami, které jim moc nepomohou a nemají žádnou historii. My jsme tradiční strana a doufáme a jsme přesvědčeni o tom, že naše chvíle přijde.

Myslíte si, že určitou roli sehrál i odchod Bernarda?

Domnívám se, že nám to uškodilo. Pro pana Bernarda jsme udělali vše, co jsme mohli. Z ničeho jsme ho udělali hejtmanem a on se nám odvděčil, že ve chvíli, kdy neviděl v ČSSD budoucnost, odešel.