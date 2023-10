Výskyt sršně asijské, která se specializuje na lov včel, byl poprvé potvrzen i v České republice, a to v Plzni u základní školy ve Skvrňanech. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) je nyní klíčové zajistit, aby se tento invazní druh nešířil dál. Důležité je co nejdříve najít a zlikvidovat hnízdo.

První výskyt sršně asijské byl potvrzen v Plzni. | Foto: se svolením AOPK ČR

„Včera jsme dostali zprávu, že na jednom místě v Plzni poletují velké sršňě, zaslané fotografie svědčily o tom, že se pravděpodobně jedná o sršeň asijskou. Dnes jsme vyrazili na místo a ověřili, že jde skutečně o tento invazní druh. Nyní se pokusíme najít hnízdo, kontaktujeme hasiče, kteří by je měli zlikvidovat, a budeme informovat místní úřad a veřejnost,“ vysvětlil v pátek 6. října Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Výskyt sršně byl podle potvrzen ve čtvrti Skvrňany. Najít hnízdo je ale podle něj náročné i proto, že se nachází v zástavbě. „Dnes jsme sršeň viděli i chytili, máme chycených pár exemplářů, a teď se snažíme z těch dalších vypozorovat, kam lítají a kde mají hnízdo,“ řekl ČTK Görner.

Po hnízdě skupina pracovníků AOPK ČR pátrala v pátek u základní školy ve Skvrňanech, ale zatím neúspěšně. „Vzhledem k tomu, že sršně létaly od keřů, kde jem je našli, přes budovu, byli jsme prakticky bez šance. Vypadalo to, jako by mířili od školy směrem do centra, kde je potok a vysoké stromy,“ sdělil po skončení akce Deníku Tomáš Görner.

Situaci budou dál sledovat, a to i přes víkend. „Hnízda sršňů asijských se hledají složitě, od pondělí bychom chtěli začít i s osvětovou kampaní mezi veřejností, která by nám mohla pomoci,“ dodal Görner.

Odkud se do Česka sršeň asijská dostala, budou ochránci zjišťovat, zatím to nevědí.

Sršeň asijská byla před dvaceti lety zavlečena do Francie se zásilkou zboží z východní Asie. Od té doby se šíří západní Evropou. Letos v létě se objevila v Maďarsku u hranic se Slovenskem. Podle zkušeností ze zemí, kde jsou k dispozici dlouhodobé údaje (Portugalsko, Španělsko, Francie, Belgie), je důležité zajistit okamžitou likvidaci nalezených hnízd. Podcenění situace v prvních letech výskytu vede k jejímu trvalému usazení a k velmi obtížné likvidaci.

Sršeň asijská je o něco menší než naše sršeň obecná, je tmavší a bezpečně se pozná podle žlutě zbarvených konců končetin. Tato sršeň je nebezpečná hlavně pro včely, které napadá v úlech. Hnízda sršně asijské jsou kolovitého až hruškovitého tvaru a mají vchod z boku. Nejčastěji bývají vysoko v korunách listnatých stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně i v zemi.

„V případě, že hnízdo nenajdeme, tak je pravděpodobné, že koncem října z něj vylítá větší množství jedinců, kteří jsou schopní přezimovat a druhý rok, pokud přežijí zimu a všechny nástrahy, se stát zakladateli nových hnízd," dodal pro ČTK Görner. Sršeň je podle něj schopná zimu v Česku přežít.

Protože sršeň asijská je schopna rychlého šíření, je důležité, aby byla podezření na její výskyt hlášena AOPK ČR, která zajišťuje sledování invazních druhů, sběr dat a je místem první reakce. Ta hlášení ověří, případně dále zajistí ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem likvidaci hnízd. Kontakty pro hlášení podezření na výskyt sršně asijské: invaznidruhy@nature.cz. Vhodné je doplnit fotografií, aby se vyloučila záměna s jiným druhem hmyzu, a případně přesnějším popisem.