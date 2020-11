Situace kolem nákazy COVID-19 se v Plzeňském kraji zlepšuje. Kopíruje tak situaci ze zbytku republiky. Zaznělo to na středečním jednání Krizového štábu Plzeňského kraje, který už vedla nová hejtmanka Ilona Mauritzová.

Zdravotníci pečují o pacienta s koronavirem. Ilustrační foto | Foto: Deník - Michal Fanta

V kraji za uplynulý týden přibylo 2 050 osob pozitivně testovaných na COVID-19, nejvíce nakažených je v oblasti Plzeň-město a na Klatovsku. "Pokud bychom chtěli považovat druhou vlnu epidemie za zvládnutou, musel by být denní přírůstek nakažených osob menší než jeden tisíc, což by v Plzeňském kraji činilo číslo menší než 80 nákaz denně. Záchytnost při odběrech by se měla v tomto případě pohybovat pod 10 procent, ideálně kolem pěti. Čísla z laboratoří za úterý 17. listopadu prokázala u 637 vyšetřených celkem 225 pozitivních, což je 35,3 procent," upozornil Petr Pazdiora z Krajské hygienické stanice.