Interiér Tupoleva je k nepoznání

Plzeňsko - Jako nový. V úterý uplynulo přesně pět let od chvíle, kdy nadšenec Karel Tarantík přivezl do Air Parku Zruč sovětský dopravní letoun Tupolev Tu-104.

On i jeho syn Miloš na rekonstrukci stroje strávili stovky hodiny. Od letošního jara do září pracovali především na interiéru. „Začali jsme renovací prostoru pro cestující. Vytrhali jsme koberce, sestavili sedačky, které byly často rozlámané a zničené. Letadlo totiž zhruba čtyřicet let v Olomouci fungovalo jako hospoda,“ vysvětlil Miloš Tarantík. Novou podobu dostala i zadní část, svého času předělaná na bar. K nepoznání je rovněž kokpit. „V něm nebylo skoro nic. Vyráběly se repliky palubních desek, pilotních sedaček i navigátor,“ doplnil Miloš Tarantík.