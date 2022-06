Většina vozů měla zevnitř začerněná všechna skla. Autům také chyběly registrační značky. Trhovci je strhali, aby byla případná identifikace majitele vozidla obtížněji zjistitelná. „V případě, že auto nemá registrační značku, zjišťují inspektoři výrobní číslo vozu, které má každé auto. Majitele vozidla následně dohledáme v rámci dostupných registrů. Ve většině případů se je podaří dohledat,“ řekl ředitel ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč.

Inspektoři měli v sobotu vytipovaných několik aut. Jejich majitele nebo uživatele nejprve prostřednictvím amplionu vyzvali k otevření vozidla a umožnění provedení jeho kontroly. Ke kontrolovaným vozům se však – podle očekávání – nikdo nepřihlásil. „Jestliže se trhovci k vozidlům do pěti minut nedostaví, může začít zámečník jeden vrak po druhém otevírat,“ vysvětlil jeden z inspektorů.

„Vozy otevírám buď metodou vyháčkování, nebo vyhmatáním zámku planžetou,“ popsal zámečník. Po několika minutách měl otevřených všech osm vytipovaných vozů a inspektoři se mohli pustit do práce. V autech museli nejprve odhrnout deky, pod kterými se skrývaly stovky padělků nejrůznějších značek. Někteří trhovci zatím seděli v hloučku před stánkem a vše v tichosti pozorovali z povzdálí. Další z nich pobíhali po tržnici a neustále telefonovali.

„Inspektoři musí nyní všechny kusy výrobků spočítat, zapsat a takzvaně napytlovat. Padělky poté naložíme do aut a převezeme na inspektorát do Plzně. Poté, co s kontrolovanými osobami doběhne správní řízení, uvidí se, co bude s padělaným zbožím dál. Padělky se buďto likvidují nebo darují charitě, často dětským domovům či výchovným ústavům. Podmínkou pro využití oblečení charitou je odstranění ochranných známek, přičemž loga z oblečení si odstraňují sami jejich zaměstnanci. Inspektoři pak už jen do dané organizace přijedou a již neznačkové oblečení zkontrolují,“ řekl Milan Zahn, ředitel odboru kontroly ČOI v Plzni.

„Jelikož se dnes k žádnému vozidlu nikdo na místě nepřihlásil, všechny kontroly budou řešeny v rámci správního řízení,“ dodal Zahn.

Odstavené vraky aut jsou podle něj typické jen pro Svatou Kateřinu. „Nevybavuji si, že by byly vidět na jiných velkých tržnicích. A překvapila mě ta začerněná skla. To nebývalo. Dříve byly běžnou praxí jen kartony pod skly,“ uvedl dále Zahn.

Podezřelá auta má inspekce právo otevírat už čtyři roky i bez asistence policejních orgánů. ČOI z aut v sobotu odvezla téměř dva tisíce padělků. „Kontrolou ve Svaté Kateřině bylo zajištěno více než 1900 kusů výrobků, jež porušovaly práva duševního vlastnictví, v hodnotě přesahující sedm milionů korun. Odhalené byly padělky značek Nike, Adidas či Tommy Hilfiger, šlo tedy o ty nejžádanější značky,“ uzavřel Řezáč.