Podívat se do míst, kde začíná výroba legendárního Fernetu, vypravit se na některý ze zážitkových výletů historickým autobusem nebo si prohlédnout výrobu piva v Plzeňském Prazdroji. To jsou jen některé z cílů letošní stezky Industry Open.

Součástí letošní stezky Industry Open jsou i oblíbené poznávací výlety historickým autobusem. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Program nabízí oblíbené komentované prohlídky místních firem a městských podniků, osvědčené výlety historickým autobusem i akce v regionu. Po loňském úspěchu, kdy se vstupenky vyprodaly takřka obratem, se opět podařilo naplánovat návštěvy výrobního závodu Stock Plzeň v Božkově. A nechybí ani úplná novinka,“ slibuje Lucie Kantorová, náměstkyně plzeňského primátora.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Tou novinkou je možnost podívat se poprvé i do likérky v Prádle, kde začíná výroba proslulého Fernetu. Připravují se zde maceráty a destiláty pro likérku v Božkově. Vzhledem k omezeným možnostem parkování bude doprava do obce nedaleko Nepomuka součástí vstupenky. Za příběhem Fernetu Stock se budou moci zájemci vypravit 23. června a 21. července.

„V programu nechybí ani oblíbené celodenní výlety historickým autobusem. Letos se vypravíme na všechny tři osvědčené trasy. Na severní Plzeňsko po stopách těžby kaolinu, na západ od Plzně po stopách těžby uhlí a do Domažlic. Už samotná jízda populárním autobusem Škoda 706 RTO KAR, který se vyráběl převážně v 60. letech, je neskutečným zážitkem, doplňuje manažerka projektu Industry Open Alena Fialová.

Historickým autobusem se zájemci můžou vypravit mimo jiné do Centra Caolinum Nevřeň a kaolinového dolu v Kaznějově, k Hromnickému jezírku, do Hornického muzea ve Zbůchu, k bývalým dolům Austria, Krimich nebo Maxšachta či do Pivovaru Domažlice a do Dolu Na Kole, což je jediný přístupný důl na slídu v Česku. Součástí jízdenek na zážitkové výlety historickým autobusem jsou i vstupy do jednotlivých objektů a celodenní služby zkušeného průvodce.

Podrobný program stezky Industry Open je na www.industryopen.cz, kde je možné si taky pořídit vstupenky na jednotlivé akce, stejně jako v Turistických informačních centrech vedle plzeňské radnice a na Palubě Hamburk u hlavního nádraží.