"Je v Plzni ještě nějaký volný Mikuláš s čertem?" zněl v pátek jeden z dotazů na sociálních sítích. Po Mikuláši s anděly a čerty je letos velká poptávka. Podle Martina Havránka z Rokycan, který letos vyrazí za dětmi již po sedmé, byl zájem v posledních dnech tak velký, že se parta čtyř lidí nakonec rozhodla, že půjdou nadělovat v sobotu i v neděli večer.

„Kontaktovaly nás desítky lidí, rozhodli jsme se proto vyrazit v sobotu i v neděli. Zájemce jsme museli i odmítat. S nošením roušek a dodržováním rozestupů samozřejmě počítáme. Očkovaní jsme v naší mikulášské skupině všichni,“ řekl Havránek.

Že nejsou letos nadpřirozené bytosti moc k sehnání je podle něj dáno tím, že se některé z nich bojí vycházet, aby se nenakazily.

Taxa za jednu návštěvu se podle Havránka ani letos neodlišuje od minulých let. „Každý rok je podobná. V Rokycanech se pohybuje od 200 do 400 korun za návštěvu,“ uvedl dále.

V Plzni se podle informací Deníku suma pohybuje o něco výš. „Jako tříčlenná parta chodíme za dětmi na Mikuláše už osm let. Je to už taková naše tradice. Ceny za jednu návštěvu se tady na Doubravce pohybují od 300 do 500 korun,“ řekla Plzeňanka Barbora Houdek.

Některé mikulášské skupiny se už řadu let řídí stejným heslem, a sice, že chodí pro radost a ne pro peníze.

„Pokud nám někdo něco dá, tak dá, ale neříkáme si za návštěvu určitou částku,“ vysvětlil za pohádkovou skupinu z Klatov Petr Babka, který chodí za čerta už deset let.

Podle Ministerstva zdravotnictví nebudou z hlediska dodržování protiepidemických opatření letos opět „ušetřeni“ ani nadpřirozené bytosti. Dodržovat pravidla musí podle jeho mluvčí všichni bez rozdílu.

„Během samotné návštěvy domácnosti je nutné nosit ochranu dýchacích cest. Pokud někdo plánuje v rámci Mikuláše navštěvovat domácnosti, měl by dbát maximální ochrany, a to včetně očkování,“ apeluje mluvčí ministerstva Gréta Rakašová.

„Ústa u čerta a Mikuláše budeme mít zakrytá maskami, takže to bude v pohodě, andělovi to budeme muset nějak pěkně vymyslet, aby nevypadal spíš děsivě. S rozestupy si myslím, že žádný problém nebude,“ dodal k opatřením Babka.