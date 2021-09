Stejně jako loňské volby, budou i ty letošní kvůli koronavirové pandemii uzpůsobené lidem v karanténách a izolacích. Plzeňský kraj na parlamentní volby, které se konají od 8. do 9. října, zprovozní celkem osm takzvaných drive-in komisí. Deníku to řekl vedoucí odboru vnitřních věcí plzeňského krajského úřadu Jan Nový.

Volby na drive-in. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Oproti minulému roku však úředníkům při volbách do poslanecké sněmovny nebude pomáhat armáda. Do terénu tak vyrazí pouze úředníci. „Dělali jsme si průzkum a zatím to vypadá, že dostatek úředníků mít budeme. Musíme ale doufat, aby nám svou účast před volbami někdo nezrušil. Máme sice pár náhradníků, ale že by bylo lidí nadbytek, říci taky nemůžeme,“ popsal situaci Nový.