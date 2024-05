Město Plzeň bude první sobotu v květnu příštího roku Plzeň hostit Setkání zvoníků ČR. Postarali se o to dva mladí plzeňští zvoníci sedmiletý Liborek Janíček a čtrnáctiletý Bruno Bezděk. Na letošním ročníku, který se konal poprvé mimo Prahu, v Holicích, úspěšně reprezentovali město Plzeň. Od holických zvoníků potom převzali putovní zvoničku. Spolu s ní zároveň úkol uspořádat největší profesní událost pro zvoníky nejen z České republiky.

Plzeňští zvoníci Bruno Bezděk a Liborek Janíček. | Foto: Deník/Ladislav Vaindl

Liborek byl letos jako jeden z vůbec nejmladších zvoníků v republice se svou přednáškou zařazen i do hlavního programu. „Měl jsem velkou radost, že jsem mohl na vlastní oči vidět tolik zvoníků pohromadě a vyprávět o našem putování#zazvony i o internetové encyklopedii zvonů, kterou s tátou připravujeme,“ hodnotí Liborek.

Plzeňští zvoníci na akci, kde se sešlo více než 70 účastníků z 21 měst, nepřijeli jen poslouchat. „Už cestou v autě, jsme se s Liborkem a jeho tátou domluvili, že příští rok budeme akci pořádat v Plzni, protože tu máme co ukázat a víme, že připravíme parádní program,“ doplňuje Bruno. Tomu zvony učarovaly už v dětství. V současnosti rozeznívá ten v kostele Nanebevzetí Panny Marie v bývalém františkánském klášteře v Plzni. Dostal se k tomu hned pár týdnů poté, co byla v srpnu roku 2021 věž památky osazena zvonem sv. Anna. „Nedalo mně tenkrát spát, že tam zvon je a že je nevyužitý. Sv. Anna byla původně odlita pro katedrálu sv. Bartoloměje. Když však byly do katedrály později umístěny další nové zvony, sv. Anna s nimi neladila," říká Bruno Bezděk. V kostele se nacházejí ještě další čtyři zvony. Ten poslední je tam právě díky mladému zvoníkovi. „Byl odlitý zvonařem Janem Pernerem roku 1740. Je malý, váží jen dvacet tři kilogramů. Rodina paní Kolovratové, která se zná s mou maminkou, ho měla ve vlastnictví mnoho desítek let. Kdysi koupili ruinu ve Zhořci u Bezdružic a v ní našli i tento zvon. Stále přemýšleli, jak ho využít, pak mě objevili a zeptali se, jestli bych nechtěl vybrat kostel, v němž by mohl zvonit. Navrhl jsem kostel u františkánů," konstatuje.

Společně s kolegou má v plánu příští rok připravit celodenní program s odbornými přednáškami, exkurzí do vybraných zvonic, mši za zvony a zvoníky a další doprovodný program.

Akce bude přístupná také široké veřejnosti. Po velkém úspěchu v Holicích se předpokládá, že do Plzně dorazí rekordní počet zvoníků z České republiky, Slovenska, Polska a Německa. Liborek s Brunem chtějí navíc, nejen Plzeňanům, připomenout, že v roce 2025 budou zvony v katedrále sv. Bartoloměje slavit 10 let od jejich zavěšení do věže v rámci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015.