Doprovodným programem roku 2022 je Rok šlechtických slavností. „Věřím, že je před námi plnohodnotná sezona bez dramatických omezení, protože na návštěvníky čeká řada novinek. Poprvé bude veřejnosti zpřístupněno předzámčí v Červeném Poříčí s výstavou Děti ze zlaté kolébky nebo zážitkový okruh na lodičkách kolem hradu Švihov. Chybět nebude ani oblíbená Hradozámecká noc na konci prázdnin nebo projekt Po stopách šlechtických rodů, který se ponese v duchu slavností a zábav,“ uvedl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích.

Omezený návštěvnický provoz během pandemie koronaviru vedl spolu s růstem cen za energie ke zvýšení vstupného na státních památkách v kraji o 30 korun. „Sníží se naopak vstupné pro děti a mládež až do 24 let. Děti do 6 let mají nadále vstup zdarma,“ řekl kastelán Zámku Kozel Jan Polívka.

Ukrajinští uprchlíci budou mít na památky NPÚ vstup zdarma. Podle kastelána Polívky stačí, když se dotyčný prokáže ukrajinským pasem nebo občankou, a bude mít vstup zdarma, minimálně na základní okruh.

Největší letošní akcí na Kozlu bude výstava Draci a Drakobijci zahájená na konci dubna, potrvá až do posledního září. „Návštěvníci se seznámí s plastikami mýtických draků v „životní“ velikosti, drakobijců oděných ve zbroji, jejich zbraněmi a trofejemi. Výstava je určena pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Lidé se dále mohou těšit opět také na letní kino, divadlo pod otevřeným nebem nebo oblíbené jarmarky,“ informoval dále Polívka.

Návštěvníci hradu Švihov se mohou od začátku května vydat na zážitkový okruh na loďkách vodním příkopem s osmi tematickými zastaveními. Stávající hlavní prohlídkovou trasu doplní model tří vývojových fází hradu a černínská galerie v Tanečním sále.

Správa kláštera Plasy ve spolupráci s plaskou farností zpřístupní nově opravený kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na návštěvníky čeká i několik novinek, které se během rekonstrukce podařilo v kostele objevit. „Během prohlídky uslyší příběh budovy od jejího vzniku do současnosti, prohlédnou si románský portál, barokní interiér a seznámí se se základními principy cisterciácké architektury. Zapáleným nadšencům pak bude ve vybraných prohlídkách rozšířena nabídka o malé muzeum v prostoru sakristie, jehož expozice je věnována stavebně-historickému vývoji budovy“, upřesnil správce kláštera Pavel Duchoň.

V letošním roce pokračuje na hradě Velhartice projekt nazvaný Šumavská klenotnice, který přinese obnovu fasády a sklepních prostor Huertova křídla, v nichž vzniká nová prohlídková trasa. „Ta seznámí návštěvníky s obdobím a politickým kontextem nástupu Jiřího z Poděbrad na český trůn nebo cestováním v polovině 15. století. Pomocí soudobých interaktivních projekcí umožníme návštěvníkům spatřit české korunovační klenoty v místech, kde byly patrně ukryté,“ popsal kastelán Matěj Mejstřík.

Na svou velkou obnovu teprve čeká hospodářský dvůr zámku Manětín, kde by měly vzniknout expozice historické zemědělské techniky a historických řemesel, zázemí pro kulturní akce nebo výběhy se zvířaty. Prozatím je zpracována úvodní studie.

Návštěvníkům brzy otevře své brány také šumavský hrad Kašperk, který spravuje město Kašperské Hory, a to už v pátek 1. dubna. „Během dubnových víkendů můžeme lidi nalákat na naše nejzkušenější a nejlepší průvodce, kteří zájemce provedou hodinovým prohlídkovým okruhem Život na hradě. Ten vede přes budovu purkrabství a prostory bývalého hradního paláce na východní věž. Prohlídky začínají každou hodinu. Jejich ceny zůstávají v letošním roce stejné jako byly loni,“ uvedl kastelán Václav Kůs. Doplnil, že nevšedním zážitkem budou dále například přechody po laně mezi hradními věžemi, které se opakovaně uskuteční v sobotu 14. května.