Plzeňský kulturní dům Peklo je kvůli havarijnímu stavu stále zavřený. A jak to vypadá, jedno z dříve nejoblíbenějších míst pro pořádání akcí v Plzni světlé zítřky nečekají. Vedení města totiž přiznává, že na opravu nemá peníze. A druhou možnost, prodej, by komplikoval fakt, že je budova památkově chráněná.

Na rekonstrukci by Plzeň musela vyčlenit až půl miliardy korun, tedy téměř desetinu svého rozpočtu. „Na opravu objektu město nebude mít v dohledné době peníze. Momentálně není vypsán žádný dotační titul, který by opravu podpořil. Jedinou možností je individuální dotace z ministerstva kultury, ale zatím se nikdo nevyjádřil, že by nám pomohl. Pokud by zastupitelstvo rozhodlo, že by se mělo Peklo rekonstruovat, budu to respektovat, ale upozorňuji, že během následujících tří nebo čtyř let k tomu určitě nedojde, protože na to nebudou finance,“ uvádí radní pro ekonomiku a majetek David Šlouf (ODS).

Prodej objektu by byl pravděpodobně podmíněn tím, k čemu by měl sloužit. Zachován by měl být podle zastupitelů velký sál. „V případě prodeje zůstává otázkou, zda najdeme kupce. Ale ať už bude Peklo vlastnit město nebo někdo jiný, určitě by se měl pro kulturní a společenské akce zachovat velký sál,“ říká dále Šlouf.

Zdroj: Deník / Zdeněk Vaiz

V rámci budoucího nakládání s Peklem, které město v roce 2003 převzalo od armády, nechala Plzeň zřídit pracovní skupinu. "Měl jsem možnost důkladně si projít celý objekt. Když jsem viděl, do jaké míry je poškozen, domnívám se, že odhadované náklady na rekonstrukci by možná i přesáhly půl miliardy. Na takovouto opravu město nemá prostředky,“ míní člen pracovní skupiny a opoziční zastupitel Pavel Bosák (Piráti). „Existují skutečně jen dvě možnosti – prodat Peklo nebo zrekonstruovat. Prodej bych přijal, kdyby kupec splnil zákonem a městem stanovené podmínky. Jedna už ze zákona nastavená je, a to, památková ochrana, tedy, že objekt nelze zbourat a nelze ho zrekonstruovat necitlivě, což už samo o sobě vylučuje většinu zájemců o koupi. Druhá z podmínek by se měla týkat zachování sálu a jeho kulturní funkce. Předchozí vedení města nás ale dostalo do takové situace, že, pokud bychom teď prodávali Peklo řekněme za korunu, tak si jej od nás - říkám s nadsázkou - možná ani nikdo nekoupí,“ dodává Bosák.

„Bojím se, že se nikdo takový, kdo by chtěl Peklo koupit, nenajde. Ale osobně jsem pro prodej objektu s tím, že kupující jej musí následně opravit a poté i zpřístupnit pro kulturní akce, protože velký sál v Pekle je jeden z nejlépe akusticky ozvučených sálů v Plzni a také jeden ze dvou sálů, který může pojmout až 1000 diváků,“ říká předseda plzeňských Pirátů Pavel Šrámek.

Kulturní dům Peklo je komplexem tří propojených budov v Pobřežní ulici. Východní část objektu tvoří Fischerova vila postavená v roce 1886, v západní části se nachází společenské prostory, učebny a sály. K propojení Velkého sálu, který byl postaven v roce 1907, a Fischerovy vily došlo roku 1938 vystavěním nejmladší budovy komplexu, takzvané střední části. Od roku 2005 sídlí v budově muzeum Patton Memorial Pilsen, jediné muzeum v Čechách věnované osvobození západních Čech americkou armádou.