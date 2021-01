Strávit dovolenou v obytném voze v Železné Rudě se rozhodly i rodiny z Moravy. „Plánovali jsme takový výlet dlouhodobě. Měli jsme vyhlídnuté Rakousko, Švýcarsko a pak jsme se domluvili, že zůstaneme v České republice. Čekali jsme, že nám nechají puštěné vleky, což se nestalo, ale i tak si to užíváme. Tenhle kemp jsme si našli úplně náhodně. Jsme z jižní Moravy a chtěli jsme na Šumavu, abychom se obytnými vozy alespoň pěkně svezli,“ řekl Ondřej Bořil.

Premiéra s obytným vozem to nebyla pro Martina Lišku, který jezdí už déle. „Byla ve hře i Kopřivná v Jeseníkách, kde nás odmítli, že kemp provozovat nebudou, pak jsme sháněli místo i na Medvědíně ve Špindlerově mlýně, kde byly rezervace dva roky dopředu. Tady nás přijali,“ sdělil Liška.

A volby nelitují, i když trochu potěšení kazí opatření a zastavené vleky. „Jsme nadšení. Děláme túry, děti blbnou v rámci možností na svahu. Opatření, která platí, nemá smysl snad ani komentovat. Lidé zde stejně jsou, parkoviště jsou plná. Je to absurdní,“ poznamenal Bořil, který byl na Šumavě, stejně jako jeho známý, v zimě poprvé.

V kempu musí všichni dodržovat daná pravidla. „V zimě zde kemp funguje stejně, ať je covid nebo není covid, protože jediné, co je za možnost ubytování, jsou obytné vozy, karavany. Podmínkou je, že musí být plně soběstační, což znamená vlastní toaleta, vlastní sprcha, mytí nádobí a podobně. Naše sociální zařízení v podstatě funguje jen pro dotankování vody a případně vylití chemického wc, aby nám to nelili tady v přírodě,“ řekl provozovatel kempu Pavel Hrach.

PLNÁ KAPACITA

Zájem o kemp je vždy ve dnech okolo Vánoc a Silvestra dle jeho slov velký, ale letos zaznamenali ještě vyšší. „Vzhledem k situaci, která nyní je, tak si troufám říct, že je nárůst o 20 až 30 procent. Je znát, že je to jediná možnost ubytování tady na Šumavě,“ uvedl Hrach s tím, že zatím se snaží všem vyhovět a ještě odmítat nemuseli, ale kapacitu kempu už mají plnou. „Vzhledem k tomu, že chatky, penziony a apartmány, které zde máme, jsou zavřené, tak se snažíme uzpůsobit kemp. Doufám, že bude kapacita naplněna po celou zimu, ale jestliže nebudou jezdit vleky, tak se obávám, že nebude zájem tak veliký. Ale je vidět, že i tak chtějí lidé do přírody, a to i za cenu toho, že si půjčí karavany a obytné vozy za nemalé peníze,“ dodal Hrach.

Enormní zájem o obytné vozy potvrzují i půjčovny. „Jde o nárůst o 300 až 500 procent. Většina půjčoven je ale přes zimu zavřená, protože je náročné karavany chystat na zimu. Lidé tuhle variantu volí jen letos, když se nemohou ubytovat jinak,“ řekl Pavel Slanec z plzeňské půjčovny.