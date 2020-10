Čekali, že si svoji finanční situaci vylepší alespoň o podzimních prázdninách, kdy jsou hotely tradičně plné. Majitele a provozovatele tuzemských penzionů a hotelů však naopak čeká těžké období. Kvůli vládním nařízením nemohou od včerejška ubytovávat tuzemské rekreanty.

„Je to boj. Už první, jarní vlna nám sebrala zisk, a když jsme se v srpnu trochu přiblížili loňsku, od září jezdilo lidí zase méně. Dnes máme v celém hotelu ubytovaných pouze pět lidí, cizinců,“ povzdechl si Tomáš Silovský z Hotelu Central na plzeňském náměstí Republiky.

„Září, říjen, listopad byly přitom naše nejsilnější měsíce – v září se konají různé festivaly, v říjnu bývá Pilsner Fest. To vše samozřejmě láká i zahraniční turisty. Tento rok nám ale tyto akce nepomohou. Kdybychom teď hotel zavřeli úplně, ušetříme asi víc, než když je stále otevřený. Pořád musíme platit za energie, v hotelu máme stále zaměstnance na recepci a tak dále,“ řekl Silovský.

S deficitem zahraniční klientely se dnes potýká také síť hotelů Courtyard by Marriott. „Má to na naše hotely samozřejmě značné ekonomické dopady, takže uvítáme jakoukoliv kompenzaci od státu,“ uvedl za hotel Courtyard by Marriott Pilsen Štěpán Malý.

Pro hosty na pracovní cestě zůstávají hotely nadále otevřené. „Aktuální opatření se samozřejmě projeví dalším snížením obsazenosti našich hotelů. Nicméně nadále poskytujeme ubytování hostům, kteří k nám přijíždějí na pracovní pobyty, byť poptávka je pochopitelně významně nižší než v předchozích letech,“ dodal Malý.

Zaměstnanci plzeňského hotelu Vienna House Easy se snaží být i nadále optimističtí. „Většina našich hostů cestuje v rámci pracovních povinností. Jsme velice rádi, že pro ně můžeme zůstat otevření. Snažíme se zůstat optimističtí, co se týká následujících týdnů a měsíců,“ sdělil za Vienna House Easy Štěpán Sova. Výši ušlého zisku podle něj nelze momentálně určit.

Češi si teď nebudou moci odpočinout ani na dovolené na horách. Zavřeno pro tuzemské hosty bude mít například Penzion u Jezerního potoka v Železné Rudě. „Počítali jsme s tím, že penziony uzavřou stejně jako na jaře. Klienti u nás měli být ubytovaní ještě celý příští týden, k tomu už ale bohužel nedojde,“ řekla provozní šumavského penzionu Barbora Tesařová.