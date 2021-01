Pavla Razýma, majitele Cyklobufetu Na Štuperku v Chotíkově u Plzně, přišly v sobotu odpoledne podpořit desítky lidí. "Lidi byli rádi, že jsem otevřel. Podepisují u nás petici za nově vznikající politické hnutí Otevřeme Česko. Už ji podepsalo přes 100 lidí. Chci ji poslat panu Janečkovi do pivovaru Malý Janek do Jinců," uvedl Razým, který zastřešuje iniciativu Chcípl PES za plzeňský region. Podnik přišla v sobotu večer zkontrolovat policie.

"Pokutu jsem zatím nedostal, policisté hospodu jen zkontrolovali. Byli seriózní," řekl dále. V protestech chce majitel oblíbeného chotíkovského bufetu pokračovat i v dalších dnech. "Chci mít otevřeno pořád. Já vlastně musím, protože tu prodávám obecní brambory a nějaké další potraviny. Vyjít do ulic ale neplánuji, na to nemám čas. Chci se tu věnovat lidem," uvedl Razým, který kvůli vládním nařízením musel podnik předělat na výdejní místo balíkovny, aby přežil. "Nic jiného, než hospodu nemám, bez podnikání bych umřel hlady. Snažíme se k podnikání, které máme zakázané, přidat i to, co zakázané není. Z restaurace jsme udělali výdejní místo balíkovny, zásilkovny PPL," dodal.

V iniciativě Chcípl PES je na Plzeňsku dále zapojena například restaurace Lidový dům ve Starém Plzenci, Hospoda na Rohu "ROH" v Chotěšově nebo Saloon Roudná v Plzni.