Posedět si v kavárnách, restauracích a hospodách mohou lidé opět od 25. května. Některé hospody se zatím potýkají s nízkou návštěvností. Majitelé čekají, kdy z lidí opadne strach.

„Co mám informace, tak na jídla lidé nechodí. Určitě jsou ještě lidé, kteří se bojí chodit. Bude to trvat, než se vše vrátí do starých kolejí,“ uvedl František Petrželka, který v Plzni provozuje šest hospod. „Pozvolna se k nám začínají vracet pivaři. Problém je ale v tom, že musíme mít otevřeno jen do jedenácti večer,“ řekl.

Nařízení mít otevřený podnik maximálně do 23 hodin naopak netrápí majitele Hospůdky V Sadech Otu Šmída. „Jelikož myslím na zdraví své, mé rodiny a samozřejmě zdraví zákazníků, rozhodl jsem se otevírací dobu co nejvíce upravit tak, aby se zde večer nezdržovalo velké množství hostů. Dočasně proto zavíráme podnik o několik hodin dříve, než jsme byli zvyklí. Zákazníci to ocenili a navštěvují zahrádku přes den. Vyčkáme v takovém režimu až do září a poté se uvidí, zda bude ten správný čas přejít do běžného režimu,“ sdělil Šmíd.

HOSTÉ SE JEN HRNOU

Optimisticky naladěni jsou po znovuotevření svého podniku manželé Lukešovi, kteří v Konstantinových Lázních na Tachovsku provozují penzion a restauraci V Pohodě. Zavřeno měli po celou dobu. „Prodej z okénka jsme neměli, ale využili jsme čas k opravám,“ řekla spolumajitelka Denisa Lukešová. Penzion s restaurací provozují 12 let. Po celou dobu byli v nájmu. „Odkoupit se nám jej podařilo těsně před vypuknutím pandemie,“ dodala. Nyní má restaurace opět otevřeno sedm dní v týdnu a hosté se jen hrnou. „Někdy to vypadá, jako kdyby po týdnech, kdy se nikam nesmělo, chtěli všechno najednou strhnout. Někdy je i problém dostat je v jedenáct hodin večer ven, abychom mohli zavřít. Je dobře, že hosté chodí,“ řekla. Kromě místních zavítají na terasu restaurace, která je v současném příznivém počasí stále obsazena, i turisté. „Jsme vděčni za cyklisty, kteří využívají místní in-line dráhu. Jezdí jich opravdu dost. Uvidíme, jak se bude vyvíjet letní sezona,“ uzavřela Lukešová.

Spokojeností září šéf pivnice v rokycanské Plzeňské ulici Zdeněk Chmelíř. „Smutné období se dalo přečkat díky štamgastům. Podporovali mne formou nákupu u okénka a bylo tady docela rušno,“ uvedl. Po zprovoznění interiéru majitel přátelům poděkoval. Třeba symbolickým poražením májky nebo televizními přenosy fotbalové ligy.