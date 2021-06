Restaurace se uvnitř měly dle původního plánu vlády otevřít až v polovině června. V pátek 28. května však vláda reagovala na rozsudek Nejvyššího správní soudu, který v nařízení ministerstva zdravotnictví zrušil regulaci provozu restaurací, kasin či heren. Někteří provozovatelé hospod se tak na pondělí nestihli připravit a neotevřeli.

„Skončil mi home office a tak jsem rád, že vyšlo počasí a mohl jsem s kolegy poobědvat v příjemném prostředí zahrádky,“ řekl jeden z hostů restaurace Osteria v Martinské ulici v Plzni.

Podle Ivany Žaloudkové, servírky z restaurace Terno v ulici Kardinála Berana, přišli v pondělí na oběd hlavně stálí zákazníci. „Bohužel nemáme zahrádku a venku je pěkné počasí, takže lidé dají logicky přednost restauraci s venkovním sezením. Ovšem naši věrní zákazníci přišli i dnes a jsme za to moc rádi,“ uvedla Žaloudková.

Její slova potvrdil také majitel Terna Antonín Duchoň, který informoval, že podnik nechá kvůli absenci zahrádky otevřený pouze přes obědy. „Budeme zatím fungovat v omezeném provozu. Spíše čekáme, jak se bude situace dále vyvíjet. Mnoho lidí má z viru stále strach a taky se za tu dobu naučili žít jinak. Jsou na home officu, nebo si vaří doma,“ zhodnotil Duchoň s tím, že připravit přes víkend restauraci na zprovoznění nebyl žádný problém. „Nakupili jsme pivo a další věci, které byly zapotřebí,“ poznamenal.

Marek Bešta ze společnosti AZ catering, která v Plzni provozuje několik restaurací, mj. U Salzmannů či Na Spilce, uvedl, že do podniků bylo nutné nakoupit velké zásoby. „Něco jsme samozřejmě měli, protože jsme fungovali v režimu výdejních okének. Je pravdou, že takhle na rychlo to bylo lehce hektické, ale nemyslím si, že by to bylo něco, s čím by si hostinský neporadil,“ vysvětlil.

V rodinné restauraci U Karlů na plzeňských Slovanech se rozhodli nechat ještě tento týden otevřené pouze výdejní okénko. „Bylo to velmi rychlé a nestihli jsme dokoupit pivo a další zboží. Naši zákazníci si tak mohou zatím jídlo vyzvednout u okénka,“ odůvodnil majitel restaurace Karel Motejzík.