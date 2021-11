Od počátku listopadu mohou do restaurací jen ti, kteří předloží potvrzení o očkování, prodělání nemocni covid nebo s negativním testem. A právě tato opatření odrazují mnoho lidí, což potvrzují i samotní provozovatelé. Někteří se ještě „neprobrali“ z nuceného uzavření provozoven a nyní je opět výrazně omezují opatření. „Úbytek hostů jsme zaznamenali, tržby jsou nyní zhruba na polovině,“ uvedl Pavel Chmelík, který provozuje klatovskou restauraci Žíznivej kozel, kde bylo dříve mnohdy těžké najít volné místo. Poznamenal, že mírně vzrostl zájem o jídlo s sebou.

S výrazně nižším počtem hostů se potýká i Oldřich Vávra v Country Saloonu v Beňovech. „Od pondělí do pátku je úbytek znatelný, děláme padesát procent obratu než normálně. V sobotu to ještě jde, v neděli přes obědy také, tam je úbytek okolo dvaceti procent. Ve všední dny je to v podstatě na zavření. To bych i vydělal, protože takhle musím platit zaměstnance,“ řekl Vávra, který poukázal i na to, že je také problém umožnit zaměstnancům vybrat si dovolenou. „Deset měsíců bylo zavřeno, lidé nechodili do práce, dostali mzdu a ještě nárok na dovolenou. Tu my ve službách jim ale nemáme nyní kdy dát. To mě tíží asi ze všeho nejvíc. Moji zaměstnanci mají někteří i ještě loňskou dovolenou,“ uvedl Vávra. Obavy z toho, že by se situace opakovala a uzavřely se restaurace, nemá, ale očekává takové podmínky, že lidé chodit nebudou.

Strach mají o práci i číšníci, někteří už shánějí opět brigády. „Bohužel chodí málo lidí a tak ubývají i peníze a já si nemůžu dovolit nosit domů méně peněz, musím živit rodinu. Takže už opět nastupuji ještě na druhý úvazek brigádně,“ svěřil se Deníku klatovský číšník Michal B.

S poklesem návštěvnosti se potýkají také podniky v centru Plzně. „Úbytek hostů pociťujeme. Reálně jsme spadli zhruba o 30 %, ale prozatím nechceme dělat detailní závěry,“ uvedl Jan Fryček, provozní vedoucí restaurace Srdcovka v Kopeckého sadech v Plzni. Hosté jsou podle něj v drtivé většině případů na předložení patřičných dokumentů připraveni a situaci nebojkotují. Stejně jako Fryček to vidí i provozovatel restaurace Pípa a Vývrtka v Sušici Jan Skotnica. „Lidé reagují na předkládání potvrzení v pohodě“.