Hlavní oslavy se chystají až na září, jednou z akcí, které k nim ale patří, byl koncert dvou pěveckých sborů v holýšovském kostele svatého Petra a Pavla.

Na koncertě k 750 letům města Holýšov vystoupily sbory Hlas z Holýšova a Arnicor z Třemošné | Video: Deník/Pavel Bouda

Papežská listina, jejíž kopii skrývá Dům dějin Holýšovska a jejíž originál je uložen v Národním archivu v Praze, je pro město Holýšov na jižním Plzeňsku mimořádně významným dokumentem. Jedná se o privilegium papeže Řehoře X. z 23. května 1273, kterým přijímá papež chotěšovský klášter do ochrany papežského stolce a potvrzuje jeho statky. Listina tak obsahuje vůbec první písemnou zmínku o Holýšově.

Díky ní může město letos slavit 750 let své existence. „Hlavní veliké městské oslavy včetně videomappingu a dalších akcí jsou naplánované na druhou polovinu září a zapojí se do nich všechny složky města. Ale snažíme se tuto historii jako místní muzeum připomínat už nyní,“ říká Jan Valeš, vedoucí Domu dějin Holýšovska.

Proto dílčí akce, připomínající významné výročí města, probíhají i v těchto dnech. Po dubnovém Keltském odpoledni s velkou keltsko – římskou bitvou pro nejmenší se v holýšovském kostele svatého Petra a Pavla konal v rámci oslav ojedinělý společný koncert pěveckých sborů Hlas z Holýšova a Arnicor z Třemošné, který připravil Dům dějin Holýšovska společně s Římskokatolickou farností.

„Pokud do Domu historie Holýšovska zavítáte, kromě papežské listiny si budete si moci prohlédnout mimo jiné výrobky holýšovské sklárny na tabulové sklo firmy Andreas Ziegler‘s Sohn, která na konci 19. století byla jedinou svého druhu co do velikosti v Rakousku – Uhersku nebo mimořádně zajímavou expozici o historii II. světové války v Holýšově,“ zve k jeho návštěvě Jan Valeš.