Mezi přáními se objevil například kuchyňský robot. Pod stromečkem by jej ráda našla čtrnáctiletá dívka, která žije s babičkou a má různá zdravotní omezení, také musí držet diety. „Ježíškovi nenapsaly o oblečení, ani o hry, knihy nebo kosmetiku. Mají přání, které patří k největším, ale s ohledem na zdraví jim velmi ulehčí život a usnadní přípravu jídel,“ přiblížila vedoucí iniciativy Holky holkám Markéta Čekanová. Mezi přáníčky se dále objevily třeba mop na podlahu, stavebnice, panenky, autíčka, figurky Spidermana či kosmetické balíčky. „Osmnáctiletý chlapec si přeje teplákovou soupravu pro rapery. My bychom nevěděly, jak vypadá, kdyby ke svému přání nepřiložil i fotku,“ poznamenala s úsměvem Čekanová.

Iniciativa plzeňských ženských osobností tak plní vánoční přání maminkám a dětem z azylových domů sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni a také těm, které druhým rokem obsluhují plzeňský Šatník pro samoživitele. „Za uplynulých šest ročníků splnila sbírka 587 přání za přibližně 640 tisíc korun,“ upřesnila členka spolku.

OBRAZEM: Městští rybáři po letech vylovili Třemošenský rybník

Přání maminkám a dětem v tísni mohou lidé plnit až do 9. prosince. „Poté dárky balíme, označujeme jmenovkami a distribuujeme do domovů nebo přímo maminkám, aby vše do Vánoc obdržely,“ popsala další postup Čekanová.

Levnější dárky kupují jednotlivci, na ty dražší se většinou lidé skládají. „Finance dá dohromady třeba parta kamarádů, kolegů, či rodina. Stává se, že se i na facebooku domluví cizí lidé a dárek koupí společně,“ dodala iniciátorka aktivit.

Aktuální seznam přání, která dosud na svého Ježíška čekají, naleznou dárci na webu holkyholkamplzen.cz/vanoce

Po kraji bude jezdit patnáct nových sanitek. Seaty 4x4, Craftery a Transportery