„Při natáčení vánoční reklamy na Kofolu mně byly tři roky. Pamatuji si jen pár záblesků, jako například koulovačku se štábem. Reklama se mně ale přesto silně zapsala do života,“ svěřila se Flemrová, které je dnes 23 let a pracuje jako sestřička v zubní ambulanci. V dětství absolvovala několik dalších castingů, ale na obrazovky se vrací až letos jako tvář Cirkulky, nového projektu Kofoly.

Voldušská šlapka oslovila 120 cyklistů, podívejte se

„S Cirkulkou vracíme do domácností osvědčené skleněné lahve. Nápad vrátit spolu s nimi do hry i děvčátko "ne, ne, já nemusím, já už ho vidím" přišel úplně přirozeně,“ vysvětlil Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofoly ČeskoSlovensko. „Nejenže je Sandra s Kofolou spojená už skoro 20 let, ale zároveň patří k mladé generaci, pro kterou je udržitelnost klíčová. A jestliže cirkulace lahví je o jejich vracení, vrátili jsme i holčičku,“ uvedl Chalupka. Sandru podle něj koncept Cirkulky zaujal, proto s nabídkou znovu účinkovat v reklamě bez váhání souhlasila.

Reklama se natáčela na Slovensku poblíž Záhoří. Pro sestřičku Sandru to byl náročný den, ale jak sama říká, bude na něj dlouho vzpomínat. „Miluju přírodu a čas strávený v krásné slovenské krajině byl pro mne nabíjející. Všichni lidé na place byli neskutečně milí. V průběhu toho dne jsem zažila snad všechny emoce,“ vzpomněla s úsměvem Sandra. Spolu s ní si v reklamě zahrál talentovaný student DAMU David Petrželka. Režie spotu se ujal Ruy Okamura.

FOTO: Dřevorubci bojovali za plzeňskou Plazou o kvalifikace na mistrovství

Nová reklama na Cirkulku od Kofoly je již k vidění na Youtube.

Zdroj: Youtube