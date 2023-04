Několik opatření zavedl třetí plzeňský obvod po incidentu z minulého týdne, kdy se na zahradě 22. mateřské školy poranila jedna holčička o injekční jehlu, kterou tam někdo odhodil.

Strážník plzeňské městské policie s detektorem kovu. Ilustrační foto | Foto: MP Plzeň

Obvod proto zajistí častější kontroly v okolí mateřských školek se zaměřením na problémové osoby i pravidelnou kontrolu jejich areálů pomocí detektoru kovů.

Celá situace byla pro všechny zúčastněné velmi emotivní. „Nic podobného se už nesmí nikdy opakovat! Jako otec malého dítěte, bych si to s člověkem, který hodí použitou injekční stříkačku do areálu školky, nejraději vyřídil osobně ručně. Neumím si ani představit, co nyní rodiče holčičky musí prožívat, pevně doufám, že malá bude v pořádku,“ uvedl po incidentu 1. místostarosta třetího městského obvodu Pavel Šrámek, který má mateřské školy ve své gesci

Rozhořčení nad nepochopitelným činem neskrýval ani starosta obvodu David Procházka. „Připadá mi strašné, že narkomani pohybující se po našem městě, odhazují použité injekční stříkačky volně po dětských hřištích, právě proto je pravidelně kontrolujeme a čistíme. Ale že někdo je schopný odhodit stříkačku i do uzavřeného areálu školky, je už zcela přes čáru a lidské chápání. Kontrola i těchto areálů je tedy od tohoto okamžiku pro nás samozřejmá,“ dodal starosta.

Holčička se o jehlu lehce poranila minulou středu, když si na zahradě hrála s kamarádkou a ve křoví nalezly injekční stříkačku. Do areálu školky se stříkačka dostala zřejmě přehozením přes plot.

Vše nahlásila druhá z holčiček až doma svým rodičům, a její maminka pak zalarmovala rodiče poraněné holčičky. Ta jim potvrdila, co se stalo. Rodiče kontaktovali zástupkyni ředitelky školky, která ještě ve středu večer do školky jela a injekční stříkačku s jehlou hledala. Našla ji, ale bez jehly, která pravděpodobně již vypadla.

Ve čtvrtek ráno pak zavolala zástupkyně ředitelky strážníky městské policie s tím, aby jehlu našli, to se ani s detektorem kovů nepodařilo, našel se jen plastový obal na jehlu.