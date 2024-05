/OBRAZEM/ Zlatou medaili vybojoval český národní tým na Mistrovství světa v hokeji. Porazil Švýcarsko dva nula. Euforie zavládla v Plzni, Klatovech, Kraslicích a na mnoha dalších místech v západních Čechách a celé republice.

V Plzni se finále MS v hokeji mezi ČR a Švýcarskem sleduje také pod širým nebem ve fans zóně na Roudné v ulici Na Poříčí nedaleko centra města | Video: Vaiz Zdeněk

"Byl to fantastický zážitek a sdílet jej s ostatními před velkým plátnem bylo super. Všichni jsme si to užili. Pastrňák a Kämpf jsou borci, celý český tým je skvělý," jásala Jitka Šimková, která do fanzóny vyrazila fandit s kamarády a všichni od začátku zápasu věřili, že český tým získá zlato. Sledovali finále v Plzni pod širým nebem ve fans zóně na Roudné v ulici Na Poříčí nedaleko centra města.

Nadšení zavládlo i v Klatovech. "Je to neskutečná radost, jsem pyšný na ty kluky, že to dokázali, jsou to borci, zlato si právem zaslouží," radoval se v Klatovech Radek Mašek. Podobné to bylo i na náměstí v Kraslicích. "Mistři, mistři. Je to tam," křičeli fanoušci od 14 do 80 let.

V Plzni se fandí jako o život, fanoušci věří ve zlato

Poslední zlato získal český národní tým před dlouhými 14 lety. Naopak Švýcaři se nikdy v historii šampionátu vítězi nestali. Vždy sáhli jen po stříbru.

Českým hokejistům fandí Západočeši i na mnoha dalších místech v kraji - na náměstích, sportovištích nebo v hospodách. Všude vládne výborná nálada, lidé oblečení do dresů povzbuzují náš tým na dálku. Nechybí ani paruky v národních barvách nebo národní vlajky namalované na tvářích.