Hodně práce, málo lidí. Firmy mají hlad

Plzeň – V Plzeňském kraji je momentálně více volných pracovních míst než nezaměstnaných. A je to znát.

Nová místa v Plzeňském kraji dál vznikají. V Pannatoni parku u Nýřan stojí tato hala, kde chce SONY zaměstnat 300 lidí.Foto: Pannatoni Europe

Podle Úřadu práce bylo v Plzeňském kraji minulý měsíc 10 339 uchazečů o zaměstnání. Měli rozhodně z čeho vybírat, protože počet volných pracovních míst stoupl na 17 307. Je to rekordní číslo a také je to problém. Například oproti roku 2014 nabídka vzrostla o 12 371 míst a v kraji s nejnižším podílem nezaměstnaných tak firmám zkrátka chybí lidé. Znát je to hlavně v průmyslových zónách. Když jedna firma skončí, na její zaměstnance si už brousí zuby jiná.

Firmy mají po nové síle hlad, shánějí stálé i agenturní zaměstnance. Ukázalo se to třeba v létě, když skončil Masokombinát Plzeň. Bez práce se ocitlo 230 lidí, ale s nezaměstnaností to nehnulo. „Nikdo z nich se do naší evidence nedostal. Byla po nich taková poptávka, že práci našli okamžitě,“ okomentoval analytik plzeňského Úřadu práce Tomáš Moravec.



YAZAKI SE ODSTĚHUJE

Podobná situace se dá čekat příští rok, kdy má v Plzni na Borských polích skončit výroba kabelových svazků pro náklaďáky v další známé značce Yazaki. Společnost ji chce přesunout do zahraničí, tady bude mít centrum logistiky a vývoje. Deníku to potvrdil mluvčí Roman Pavlík. „Yazaki zvažuje restrukturalizovat závod. Restrukturalizace by měla probíhat od jara do prosince 2018, kdy se bude sériová výroba přesouvat do jiné země. Touto změnou by byli dotčeni především zaměstnanci ve výrobě,“ řekl.

V Yazaki dnes pracuje 470 lidí, využívá také agenturní pracovníky. Pokud k propouštění dojde, tak postupně. Propuštěným chce firma pomoci se shánění nové práce. „Kolegové již oslovují vybrané zaměstnavatele z okolí závodu, aby mohli v příštím roce případně spolupracovat,“ dodal Pavlík.

Společnosti na Borských polích už tedy mohou zpozornět. Například Daikin o lidi do výroby stojí. Společnosti na Borských polích už tedy mohou zpozornět. Například Daikin dnes zaměstnává 1942 lidí a o další stojí. „Nové zaměstnance hledáme stejně intenzivně jako jiné společnosti v našem okolí. Nyní můžeme nabídnout 20 volných pozic s vyšší kvalifikací, jako vývojový či profesní inženýr nebo nákupčí a zhruba 90 míst máme na HPP pro osoby vhodné na pozice typu páječ, kvalitář, lisař… Všechny jsou otevřené i ženám”, říká ze společnosti Daikin Tomáš Matoušek.



ZODIAC NESKONČÍ.

Objevily se fámy, že v Plzni skončí i Zodiac Galleys Europe vyrábějící kuchyně pro letouny Airbus A320, která zaměstnává 950 lidí. To není pravda, avšak na změny dojde. Končit bude sesterská společnost Zodiac Premium Galleys se 170 lidmi, kde vznikají součástky do větších letadel a kuchyně se z nich montují až v Německu. Tato výroba v Plzni zanikne v březnu a přesune se do Německa, lidé ale zůstanou. Přejdou do Zodiac Galleys Europe. „Přejímáme je už od září, protože je potřebujeme,“ řekla personální manažerka Dana Schwobová. Bez práce podle ní zůstane maximálně 20 „nevýrobních“ lidí, například ze skladů nebo kanceláří a Zodiac se rozloučí s některými agenturními pracovníky.

Kromě Borských polí patří k největším průmyslovým zónám v kraji zóny CTPark. V Plzni má dnes 29 nájemců, v Boru u Tachova 15 a u Blatnice má zatím jen pozemky, firmy žádné.





HEJTMAN: ZVAŽUJME

I když je volných míst tolik, vznikají další. Tři sta jich bude v Panattoni Parku Pilsen West u Nýřan, kam teď přibylo distribuční centrum DVD a CD nosičů společnosti Sony DADC.

Hejtman Josef Bernard říká, že by se v současné situaci mělo dobře zvažovat, jakou výrobu v kraji rozjíždět. Nedávno kraj například odmítl výstavbu logistického centra u Nýřan. „Na ploše několika desítek hektarů mělo pracovat 500 až 600 lidí. To není to, co bychom si přáli,“ řekl hejtman.

Budoucnost vidí spíše v odvětvích, která mají přidanou hodnotu. „Když vyrobím ocelový ingot, je minimální, ale když vyrobím telefon, přidanou hodnotu už má. Mělo by se zapojovat know-how, věda, výzkum, mělo by se spolupracovat s vysokými školami. Rádi bychom hlavně kvalifikovanou sílu, zručné řemeslníky nebo zdravotní sestry,“ tvrdí Bernard.