„Jenom na námi posekaném rákosovém ostrůvku jsem napočítal přes 130 hnízd, v takovém počtu zde zahnízdili po dlouhé době. Ostrůvek je však v důsledku přívalových dešťů a nově teď i svedením dešťové vody z nedaleké průmyslové zóny a skladových hal do Lučního potoka ohrožen. Pokud se nepodaří dočasně zachytit vodu na přítoku a rozlít ji na louku před rezervaci, je s racky a jejich hnízdy letos opět amen,“ vysvětlil Makoň důvody k vybudování hráze. Ta by měla omezit průtok vody do rezervace a odvést případnou přívalovou vlnu na sousední travnatou plochu rezervace.