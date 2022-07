Lidem, kteří zde pracují nebo žijí, se nelíbí, že s hraním začínají už po ránu, což je v rozporu s městskou vyhláškou. Ta povoluje pouliční uměleckou produkci denně od 10 do 21 hodin. „Jsem z toho psychicky na dně, je to šílené. Přichází už v půl deváté ráno, což není podle vyhlášky dovolené, a hrají tu až do večera. Psali jsme i petice, ale není to nic platné. Kvůli hluku se odsud odstěhovalo už několik lidí. Zarážející také je, že můžou hrát přímo u mateřské školy,“ stěžuje si kadeřnice Petra Dočekalová z Vlasového studia Čarodějka U Branky.

Podle místní obyvatelky Julie Hojdové umělci kromě toho, že nehrají ve vyhláškou stanoveném čase, porušují i její další pravidla. „Podle vyhlášky totiž mohou stát ve Smetanových sadech, ale ne ve Smetanově ulici. Kvůli akustice si ale všichni stoupají do Smetanky,“ říká Hojdová.

„Pracuji z domova a ve vlastním bytě se nemůžu od rána na nic soustředit. Musím mít pořád sluchátka. Zkoušela jsem si nosit práci naproti do vědecké knihovny, ale tam je stejný hluk. Čtenáři, ale ani zaměstnanci tam nemohou mít teď v létě, kdy jsou všude otevřená okna, žádný klid na práci. Nehledě na to, že všichni slyšíme pět stejných písniček – špatně naučených – pořád dokola. Je to k zbláznění. Odrazuje to i spoustu zákazníků místní kavárny. Často si obsluze stěžují na hluk, ta s tím ale samozřejmě také nic nenadělá,“ dodává Hojdová, autorka jedné z petic.

Podle mluvčí Městské policie Plzeň Jany Pužmanové strážníci při svých obchůzkách takovéto případy řeší. „Pokud dojde k porušení vyhlášky, mohou tyto přestupky strážníci řešit od domluvy, až po pokutu do výše deseti tisíc korun. Vždy podle závažnosti situace,“ říká Pužmanová.

Provozování pouliční umělecké veřejné produkce je povoleno ve Smetanových, Šafaříkových, Křižíkových, Štruncových a Kopeckého sadech a dále v Mlýnské strouze. Jednou z podmínek vyhlášky je mj. také to, že celková délka produkce konkrétního umělce nebo skupiny v rámci jedné z těchto lokalit může činit maximálně dvě hodiny denně.