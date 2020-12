Nejlepší z návrhů pak ve finální fázi vyberou doubravečtí zastupitelé. Hlasování bylo zahájeno ve čtvrtek 3. prosince, a to na webu www.rozhodnetesami.cz/ulice.

„V rámci první etapy výstavby v Plzni-Újezdě vznikne sedm bytových domů s kapacitou 154 bytů a rodinné a řadové domy. Díky tomu se čtvrtý obvod rozroste o čtyři nové ulice, do jejichž pojmenování jsme se nyní rozhodli zapojit i veřejnost. Kreativitě se meze nekladou. Navíc věříme, že od starousedlíků se můžeme dozvědět celou řadu informací, které nenajdeme ani v žádné místní kronice,“ říká radní čtvrtého obvodu Václav Lacyk (TOP 09).

Několik variant názvů

Kromě vlastních nápadů mohou lidé vybírat také ze tří souborů názvů, které přichystal městský obvod. První z nich vychází z historických zápisů, například Pamětní knihy Újezda I, která byla sepsána v letech 1930 až 1931. Ulicím dle historických pojmenování lokalit přiřazuje názvy Na Hrubé, V Lufcích, U Kapličky a Dubraviova – podle plzeňského rodáka, diplomata, historika a spisovatele Jana Skály z Doubravky známého jako Jan Dubravius.

„Další z návrhů vzpomíná na hrdiny druhé světové války, konkrétně na české letce v barvách britského královského letectva, kam vstoupily i doubravečtí rodáci. Jejich památku si každoročně připomínáme při oslavách konce druhé světové války u pamětní desky na budově bývalé konzervatoře. Ulice by se na jejich památku jmenovaly Karla Pavlíka, Václava Šindeláře, Aloise Záleského a Letců R.A.F.,“ vysvětluje starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO).

Třetí soubor čtyř názvů ulic nevychází z historie, ale z jednotlivých druhů drahokamů. V Újezdě by tak vznikly ulice Diamantová, Safírová, Smaragdová a Rubínová.

Navrhovat mohou i lidé

„Do hlasování se může zapojit úplně každý. Od rodáků z Újezda, občanů Doubravky nebo třeba Plzeňanů, kteří nakonec v těchto ulicích budou bydlet. Návrhy je možné podat do konce ledna 2021, a to buď prostřednictvím webu rozhodnetesami.cz, nebo vyplněním formuláře v prosincových Doubraveckých listech, který je poté nutné odevzdat v informační kanceláři našeho úřadu v Mohylové ulici,“ uvádí místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).

Výstavbu v Újezdu provádí společnosti IKO. První etapu výstavby zahájila letos na jaře, hotovo má být do roku 2025. Druhá etapa je pak navržena v prostoru od pěší cesty ke konci stávající zástavby Újezdu směrem k Červenému Hrádku. Újezd, ve kterém nová výstavba vzniká, spadá pod čtvrtý městský obvod a součástí města Plzně je od roku 1942.

Zapojením veřejnosti do pojmenování nových ulic Městský obvod Plzeň 4 pokračuje v zapojení veřejnosti do dění v obvodu. Letos lidé mohli navrhnout také investice do 2 milionů korun v participativním rozpočtu a ovlivnit podobu přeměny místního bulváru – Masarykovy třídy.