První figurky do betlému vyřezala autorka, která příští rok oslaví již 85. narozeniny, v roce 1989. Od té doby stále přibývaly nové a nové postavičky a další součásti. „Dnes má betlém už více než 150 figurek. Další ale už nepřidám. Letos už jsem žádnou novou nevyřezala, protože už řezat nemohu. Trápí mě oči, nevidím na to,“ svěřila se autorka. Inspiraci hledala ve své obci. „V betlému je třeba zdejší statek nebo kovárna. V té vždy sedával děda Sedláček, tak jsem ho do betlému také udělala,“ popsala Andrlíková jednu z mnoha figur. Potvrdila, že největším lákadlem, zejména pro děti, je peklo, jehož zabudování do betlému se zrodilo v hlavě jejího dnes už zesnulého manžela. „Vzali jsme plechový sud, rozřízli ho a zakopali. Pak se udělali čerti. Vzpomínám si, že když jsme měli peklo v betlému prvním rokem, tak jedno malé dítě, které kolem nás vodila maminka do školky, tudy nechtělo chodit, protože se bálo,“ usmála se řezbářka. Dodala, že i když si betlém chodí prohlížet hodně lidí, zvláště vloni a letos, ještě se nestalo, že by cokoli zmizelo.