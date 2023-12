Plzeňský kraj podporuje soutěže i praxi studentů technických oborů. Vznikají moderní střediska odborného výcviku.

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Otázka technického vzdělávání a nedostatku odborníků v tomto odvětví trápí řadu velkých zaměstnavatelů, ale také samotného zřizovatele středních škol a učilišť, kterým je Plzeňský kraj. Co všechno může kraj udělat pro rozvoj technických oborů, jak spolupracuje s firmami, které zaměstnance hledají? Ptáme se hejtmana Rudolfa Špotáka.

Technické obory, nedostatek odborníků v tomto odvětví. Jak s touto problematikou pracuje Plzeňský kraj, zřizovatel právě škol, kterých se technické směry týkají?

Plzeňský kraj je historicky krajem průmyslovým, technika má u nás tradici. V současné době je ale velkým trendem nechat žáky studovat řadu netechnických směrů. Zmiňme například každoroční převis studentů na plzeňských gymnáziích, kde je velká poptávka. Proto se jako kraj snažíme podpořit nejen žáky samotné, ale i jejich rodiče a motivovat je k výběru techniky jako oboru. Snažíme se také spolupracovat se zaměstnavateli, kteří právě technicky vzdělané pracovníky potřebují. Pojďme si říci, že to není ze dne na den, ale jsme v kontaktu s řadou společností a máme pozitivní ohlasy na praxe našich studentů a také na jejich další uplatnění. Pravidelně se setkávám s řadou významných zaměstnavatelů a nad problematikou přímo z dané společnosti debatujeme a s kolegy z úřadu se snažíme být jim nápomocni.

Co konkrétně kraj pod pojmem „motivace žáků“ podniká?

Už řadu let organizujeme technické soutěže, kde se žáci setkají s robotikou a sestrojí si vlastní robovozítko s nímž projíždí trať na čas, často převáží různé předměty složitou tratí, a to vše úspěšně i na evropské úrovni. Učí se pracovat se stavebnicemi Merkur a Boffin, se kterými jsme si jako kluci většina z nás vyhráli. Naši žáci ale umí zkonstruovat funkční výrobky, a to na přísné zadání poroty. Studenti dopravní průmyslovky zase umí smontovat Tatru s radlicí vyrobenou přímo v Kopřivnici, a ta pak v zimním období jezdí v našem kraji pro Správu a údržbu silnic PK. Taková unikátní zkušenost je pro tým studentů v rámci projektu Tatra do škol, který financuje Plzeňský kraj několika miliony už tři roky. Při vyhodnocování takových soutěží zůstávám sám často velmi překvapen, jaké výrobky a stroje naši žáci dokáží vytvořit, pokud jim dáme prostor a motivaci.

Technické vzdělání má budoucnost, říká hejtman Špoták

Jaká je pro žáky motivace v praxi mimo soutěžní svět? Snažíme se žákům vylepšovat prostředí pro praxi. Jen v letošním roce jsme otevřeli ve spolupráci s firmami, kde praxe probíhá, zcela nová a moderní střediska odborného výcviku. Jedno z nich vzniklo přímo v prostorách jednoho z největších dodavatelů parních turbín na světě společnosti Doosan Škoda Power. Druhé pak v Losiné v prostorách společnosti APB Plzeň. Je to ideální příležitost pro žáky, aby si přivykli na požadavky zaměstnavatelů a získali cennou praxi v moderních prostorách. Mnozí pak také u takových zaměstnavatelů po praxi zůstanou. A to je to, o co nám společně jde, udržet mladé, vzdělané lidi v Plzeňském kraji a nechat je rozvíjet jejich talent a schopnosti ve prospěch regionu. Propojování požadavků firem s nabídkou vzdělávání v regionu a rozvoj partnerství mezi zaměstnavateli a středními školami je jednou z priorit Plzeňského kraje.

V Plzeňském kraji máme řadu příkladů spolupráce středních škol se zaměstnavateli v různých oborech a v různých formách. Je něco, co byste přímo vyzdvihl?

Doslova ukázkový příklad „kooperatitivního vzdělávání“ je u společnosti Gerresheimer Horšovský Týn spol. s.r.o., která již dlouhodobě spolupracuje se Středním odborným učilištěm v Domažlicích. Školní vzdělávací program (ŠVP) je uzpůsoben potřebám firmy, praktický výcvik se odehrává na pracovišti firmy. Probíhá také spolupráce v rámci výuky odborných předmětů.