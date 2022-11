Na aktuální témata hýbající celým regionem byla zaměřena středeční panelová diskuze Deníku v plzeňské Techmanii s hejtmanem Rudolfem Špotákem (Piráti), primátorem Romanem Zarzyckým (ANO) a náměstkem hejtmana pro dopravu Pavlem Čížkem (STAN). Kromě energetické krize nebo investic do dopravy a bezpečnosti panelisté probírali také možnou výstavbu gigafactory v Líních či v současné době tolik diskutované téma rekonstrukce zchátralých městských lázní, kde by měly vzniknout výstavní plochy pro Západočeskou galerii včetně depozitáře.

Přestavbu lázní by chtěl kraj zahájit příští rok. „V rozpočtu už jsme vyčlenili 100 milionů korun na projektové práce,“ řekl dnes hejtman. „Megalomanský projekt výstavby galerie U Zvonu mi nikdy nedával jasnou logiku. Tady je výhoda, že lze projekt rozdělit na etapy podle finančních možností nebo dotačních titulů. Výše celkových nákladů se kvůli současné ekonomické situaci několikrát měnila. Odhadujeme, že by suma měla činit 1,5 miliardy korun,“ informoval Špoták. Lázně by chtěl kraj přestavět do pěti let.

Také město se chce na obnově chátrajícího objektu podílet. Vedle lázní hodlá s krajem spolupracovat rovněž v otázce využití kulturního domu Peklo s památkově chráněným sálem pro více než 500 lidí. „Musíme najít řešení pro budoucí využití Pekla. Může tu vzniknout například reprezentativní sál, prostory by mohla využívat i plzeňská filharmonie,“ uvedl primátor Zarzycký.

Velký tématem byly také investice do dopravy a otázka dokončení Západního obchvatu Plzně. „Západní okruh by měl být dokončen v termínu, tedy na jaře příštího roku. Věřím, že se to podaří,“ sdělil náměstek hejtmana Čížek. „Plzeňský kraj má 4600 kilometrů silnic a rozhodli jsme se, že se chceme zaměřit na opravy delších úseků silnic II. třídy. Týká se to cca 900 kilometrů, postupně na tom pracujeme. Na přímé investice máme příští rok vyčleněno 540 milionů, což je stejná částka jako letos,“ vypočítal Čížek.

Seznam úseků, které se budou opravovat, zatím není podle něj schválen, ale v každém okrese by mělo jít o jeden až dva několikakilometrové úseky. Kraj počítá s penězi ze Státního fondu dopravní infrastruktury a také s evropskými dotacemi. V uplynulých letech byla situace příznivá, vysoutěžené ceny staveb se podle Čížka dostaly mnohdy i na 60 % rozpočtovaných cen. „Letošní rok už byl jako na houpačce,“ dodal Čížek.

Hejtman připomněl, že příspěvek od státu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury není jistý a mění se každý rok. „Někdy byl stát štědrý, ale byla i nula. Nelze s tím při plánování úplně počítat. Bylo by snazší, kdyby se nastavila pravidla,“ upozornil Špoták.