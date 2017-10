Hejtman Bernard: Prezidenta přijmu, ale servilní nebudu

Plzeň - Čtyři prezidentské návštěvy stály hejtmanství už 1,3 milionu korun.

Speciální menu se smaženým sýrem a karbanátkem a také pokoj v hotelu Marriott čeká na prezidenta Miloše Zemana a jeho manželku Ivanu v Plzni.

Prezident s manželkou a doprovodem přijedou do Plzně už v úterý, oficiální program mají naplánovaný od středy 18. října do pátku 20. října. Letos je tu prezidentský pár už podruhé, a dokonce v den voleb, které začínají v pátek a pokračují v sobotu. „My jsme termín návštěvy ovlivnit nemohli. Navrhuje ho prezidentská kancelář,“ poznamenal René Zeithaml z Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček tvrdí, že volby, a to ani ty prezidentské v lednu, s žádnou kampaní nesouvisejí. „V žádném případě nejde o kampaň,“ prohlásil Ovčáček. K parlamentním volbám zase řekl, že prezident nikterak veřejně neprosazuje konkrétní politickou stranu a po nich jsou už naplánovány další návštěvy regionů, konkrétně Olomouckého a Jihomoravského kraje. Nezmínil už ale Zemanovu návštěvu Zlínského kraje, která se neuskuteční vzhledem k neochotě zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) platit prezidentské skupině pobyt.

V Plzni to hejtmanství zaplatí, bude to už popáté. Za uplynulé čtyři prezidentské návštěvy vydal kraj cca 1,3 milionu korun. Výdaje na občerstvení se pohybovaly za každou třídenní návštěvu prezidenta od 240 do 320 tisíc korun, ubytování stálo mezi 37 až 86 tisíci korunami. Zatímco dříve prezident nocoval v hotelu Golden Fish, letos už tam měli obsazeno, a přespí proto v hotelu Courtyard by Marriott. Provozní ředitel hotelu Radek Mahrla potvrdil, že pro prezidenta je připraven jeden pokoj. „Není to nejvyšší kategorie, protože takové pokoje u nás jsou s vanou. Pan prezident bude mít pokoj se sprchovým koutem,“ dodal.

Program prezidenta:

středa 18. října 2017▸ 10:30 příjezd na Krajský úřad

▸ 12:00 příjezd do spalovny Chotíkov

▸ 15:40 příjezd do obce Břasy

čtvrtek 19. října 2017▸ 12:00 příjezd do Horšovského Týna

▸ 15:15 příjezd do Stodu

▸ 17:15 setkání s dobrovolnými hasiči SDH Plzeň-Bolevec

pátek 20. října 2017▸ 10:35 příjezd na Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

▸ 11:55 příjezd do Nepomuku

▸ 15:30 tisková konference k ukončení návštěvy ve Zbirohu

Zemanova návštěva tentokrát zřejmě nebude růžová jako obvykle. Svými výroky na jednání Rady Evropy minulý týden nadzvedl řadu lidí, když mluvil o anexi Krymu k Rusku jako o hotové věci. I díky tomu se například senátor a starosta Slovan Lumír Aschenbrenner (ODS) nebo místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek odmítají zúčastnit oficiálního oběda pořádaného hejtmanem Josefem Bernardem u příležitosti Zemanovy návštěvy. „Samozřejmě že tam nepůjdu, nebyl jsem už minule. Nesouhlasím s tím, jak vykonává svou funkci douhodobě a v poslední době obzvláště,“ prohlásil Aschenbrenner se zjevným odkazem na Zemanovo vyjádření o Krymu.

Hejtman Josef Bernard (ČSSD) řekl, že přijme každého demokraticky zvoleného prezidenta. „Nejsem koňský handlíř a nebudu se vymlouvat, že nemám na večeři. Kdyby byl nedemokratický, vítal by ho jiný hejtman. To ale neznamená, že budu servilní. Kromě jiného seznámím prezidenta s usnesením rady Plzeňského kraje ve věci našeho odmítavého postoje k okupaci části Ukrajiny ruskými vojsky,“ řekl Deníku Bernard.