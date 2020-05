Hejtman se totiž rozhodl, že dá na nejbližším zastupitelstvu k dispozici svoji funkci. Zároveň se rozhodl vystoupil z ČSSD. Oznámil to dnes na svém facebooku.

„Vzhledem k tomu, že vedení plzeňské České strany sociálně demokratické už dlouhodobě svými výpady proti mé osobě naznačuje, že si nepřeje, abych v práci pokračoval, rozhodl jsem se ulehčit všem situaci a z této strany odejít. Bylo to pro mě složité rozhodnutí, protože jsem v ČSSD poznal mnoho zajímavých lidí, se kterými jsem se myšlenkově i lidsky shodoval, ale věřím, že právě s těmito lidmi kontakt udržím i po svém odchodu. Do budoucnosti přeji sociální demokracii úspěch, je to strana, která má jistě v našem politickém systému své místo a já věřím, že si ho udrží,“ napsal Bernard. Ten dále uvedl, že považuje za korektní nabídnout na nejbližším zastupitelstvu k dispozici svou funkci hejtmana. „Poslední týdny pro mě nebyly jednoduché. Proto si vážím všech, kteří při mně stáli. Děkuji,“ dodal hejtman. Ten už před čase oznámil, že nebude v barvách ČSSD znovu kandidovat na hejtmana. Spory se spolupracovníky se objevily i při současné koronavirové krizi, kdy se hejtman nakazil nemocí COVID-19 a spekulovalo se o tom, zda správně dodržoval karanténu. Do sporu se dostal především se svým náměstkem a spolustraníkem Ivo Grünerem.

Právě Ivo Grüner odchod Bernarda potvrdil. "Do místní organizace, kde je členem, nám dnes dodal oznámení o odchodu z naší strany. Ve chvíli, kdy odchází ze sociální demokracie, tak by měl, dle mého názoru, rezignovat na mandát zastupitele Plzeňského kraje za sociální demokracii," zhodnotil Grüner.

"Nic překvapivého to pro mě není. Tento akt jsem očekávala, naznačovalo to jeho chování," uvedla krajská radní Radka Trylčová (ODS).

V pondělí 11. května by měla zasedat Rada Plzeňského kraje, 8. června pak krajské zastupitelstvo.

„Kroky pana hejtmana Bernarda chápu, na zastupitelstvu sleduji názorové rozdíly mezi ním a částí členů ČSSD. Rozumím i jeho férové nabídce dát svoji funkci k dispozici. Pan Josef Bernard je výrazný politik s trvalým protikomunistickým postojem, za který si ho vážím. Jen mne mrzí, že úplně nedovysvětlil svoji kauzu s pozitivním odběrem na COVID-19 a karanténou. Přeji, ať se mu na další profesní, osobní či politické dráze daří tak, aby obstál před sebou samým. Zároveň mu děkuji za odvedenou práci pro Plzeňský kraj,“ komentoval situaci Richard Pikner, předseda klubu zastupitelů TOP 09 v Plzeňském kraji.