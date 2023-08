První titul mistrů republiky vybojovali dobrovolní hasiči z Dobřan na víkendovém mistrovství republiky v požárním sportu v Sokolově.

Dobrovolní hasiči z Plzeňského kraje vybojovali na mistrovství ČR zlaté medaile. | Foto: Foto: se svolením Jaroslavy Umnerové

Zlato získal tým ve štafetě na čtyřikrát sto metrů s překážkami, druhý triumf bral v požárním útoku, kde se Dobřanům dokonce podařilo ustanovit nový národní rekord. V součtu s dobře zaběhlou stovkou to znamenalo i celkové prvenství. Srpen je tak pro dobřanské hasiče velmi úspěšný. Před pár dny se totiž dobřanská rodačka Anna Umnerová stala druhou vicemistryní ČR ve výstupu na cvičnou věž.

„Dobřany, hasiči a požární sport, to šlo vždycky dohromady. Máme tu hodně mistrů světa v tomto odvětví. Když jsme opravili atletický stadion, kombinace těchto dvou možností dospěla k tomu, že se tu usídlila okresní líheň talentů. Jsme rádi, že to pomohlo našim dobřanským sportovcům, jako je Anička Umnerová. Pořádně hrdí jsme i na to, že Dobřany díky mužům získaly titul mistrů republiky, o tom se nám popravdě nikdy ani nesnilo,” říká starosta Dobřan Martin Sobotka.

To, že mají v Dobřanech hasiči dobré zázemí potvrzuje i bývalá závodnice a trenérka mistrů republiky Alena Kaslová. „Vyhráli jsme díky tomu, že jsme měli kde trénovat. Na trénování běhu na sto metrů a štafetu potřebujete mít nejlépe tartanový povrh a hasičské překážky. Toto zázemí v Dobřanech máme na sportovním stadionu, což je pro nás velká výhoda. Spoustu týmů tuto možnost bohužel nemá,” vysvětluje Kaslová.

Mistrovství se zúčastnilo sedmnáct týmů mužů a šestnáct týmů žen z celé republiky. Soutěžilo se celkem ve třech disciplínách. První z nich byl běh na sto metrů překážek, kde běží na čas celkem osm sportovců z každého týmu a počítá se šest nejlepších výsledků. Následovala štafeta čtyřikrát sto metrů. Každý úsek má svojí vlastní překážku. Na závěr proběhl požární útok, kde sportovci mohli předvést celkem dva pokusy.

Družstvo mužů SDH Dobřany bylo jedním z nejmladších týmů na závodech. Poprvé se účastnilo závodů v roce 2021, minulý rok se hasiči z Dobřan umístili již na šestém místě. „Během těch tří let mužstvo vyzraje. Jsme mladým týmem, věděli jsme, že kluci jsou poměrně dobří, a že mají šanci bojovat o stupně vítězů. Přáli jsme si medaili, minimálně z nějaké té disciplíny. Konkurence v kategorii dospělých je přece jen o něco větší než u dorostu, kde kluci ještě nedávno závodili. O to větší měli radost z výsledku,” doplňuje Kaslová.

Letos se poprvé závodilo s novými agregáty a borcům z Dobřan se podařilo stanovit historicky nejrychlejší čas s těmito stroji. „Šli jsme na řadu až poslední, takže jsme věděli, jak ostatní soupeři zaběhli. Snažili jsme se, aby kluci byli v klidu a soustředili se hlavně na sebe. Aby předvedli výkon, který jsme měli natrénovaný, což se nám podařilo. To, že jsme se připravili a byli jsme schopni výkon předvést i během toho závodu, je pro nás největší odměna,” uzavírá trenérka mužů SDH Dobřany Alena Kaslová.

Pozadu nezůstal ani ženský tým z Chválenic, který vybojoval rovněž dvě zlaté medaile z dílčích disciplín. Tentokrát ve štafetě čtyřikrát sto metrů s překážkami a v běhu na sto metrů s překážkami. V celkovém součtu tým z Chválenic vybojoval krásné čtvrté místo. „Jeli jsme tam s tím, že máme šanci vyhrát. Byli jsme na to natrénovaní. V běhu na sto metrů jsme měli velkou převahu. Ve štafetě už to bylo těsnější, ale i tak jsme dokázali udělat lepší čas. Čekali jsme, že v těchto disciplínách budeme dobří, ale rozhodující je vždy až požární útok. Měli jsme ho nacvičený velmi dobře, ale bohužel nám nevyšel, tak jak jsme chtěli. Z čehož jsem poměrně zklamaný, neboť na trénincích jsme měli časy, které přesahovaly první místo. Bohužel svou roli v závodě sehrála nervozita,” komentuje výsledek trenér týmu Chválenic Karel Nolč, sám bývalý závodník.

Chválenice mají v požárním sportu bohatou historii. V roce 1999 získaly první titul mistryň republiky, a od té doby vybojovaly celkem sedmnáct titulů. Přesto nové lidi do týmu shánějí trenéři těžce, což potvrzuje i Nolč. „Záleží na partě lidi a lásce k požárnímu sportu. Je to vícegenerační sport. Když běhali rodiče, tak mnohdy běhají i děti," říká k tomu.

Na otázku, kde se hasičky z Chválenic připravovaly na mistrovství republiky odpovídá trenér slovy: „Můžeme trénovat na hasičských záchranných stanicích. Ale stovková dráha, na které bychom mohli disciplíny pilovat, je jen na Slovanech a Košutce v Plzni. Trénujeme celoročně jednou týdně, což je občas náročné, závody jsou totiž mnohdy v období zkoušek a přijímaček. Když je ale takový závod, jako byl teď, chodíme trénovat téměř každý den. Teď jsme chodili takto po dobu dvou měsíců před šampionátem,” objasňuje trenér týmu žen z Chválenic.