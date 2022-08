„Dne 1. března 1892 ustanovila svým výnosem městská rada první hasiče z povolání. Velitelem sboru byl jmenován František Dlask, který byl doporučen pražskou městskou radou. Ten do té doby působil jako nadhasič I. třídy pražského požárního sboru. Dne 15. března 1892 nastoupilo do služby prvních šest mužů. Od té doby se změnilo mnohé, ale profesionální hasiči slouží občanům Plzně nepřetržitě již 130 let, a to je důvod k oslavě,“ připomněl historii založení profesionálního sboru v Plzni mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.

Představí také drony

Na akci se představí také Úsek dronů Správy informačních technologií města Plzně, který je součástí integrovaného záchranného systému. „Ukážeme naši techniku, kterou standardně používáme při zásazích, což je například termokamera, přibližovací kamera, tzv. rangefinder. Zájemcům popíšeme používanou techniku, zároveň budou moci zhlédnout naše prezentační video,“ uvedl za městské dronaře Josef Navrátil.

