Osmatřicetiletý Stanislav Piel, dobrovolný hasič z plzeňských Malesic a táta dvou dětí, potřebuje dárce kostní dřeně. Bojuje totiž s akutní myeloidní leukémií. Jeho kolegové hasiči se Standu rozhodli v boji s leukémií podpořit. Vstoupili proto do národního registru dárců dřeně a ke stejnému kroku vyzývají i veřejnost.

Podpořit svého nemocného kamaráda se rozhodli nejen dobrovolní hasiči z Malesic ale i dalších míst Plzeňska. Jejich kolega bojuje totiž s akutní myeloidní leukémií a potřebuje dárce kostní dřeně. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Standa i jeho manželka patří mezi nás. Zpráva o jeho nemoci nás proto velmi zasáhla. Přiznám se, že jsem do té doby o vstupu do Českého národního registru dárců dřeně neuvažovala, ale teď jdu do toho bez diskuse. Chci pomoci, snad nás bude co nejvíc a dárce se najde,“ uvedla Šárka Altmannová, členka SDH Malesice.