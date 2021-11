Slavnostní zahájení výstavy ke 30 letům Gymnázia Františka Křižíka v Plzni si ve středu v podvečer nenechala ujít ani řada absolventů školy. Na panelech u Studijní a vědecké knihovny ve Smetanových sadech se mohou lidé dozvědět jak něco o historii školy, tak o její současnosti, o projektech, kterých se účastní, nebo o moderních způsobech výuky.

Plzeňské gymnázium Fr. Křižíka slaví 30 let i výstavou U Branky. Do výuky se na GFK nebojí začleňovat nové i netradiční metody. Studenti jsou hodnoceni v procentech, používají elektronické učebnice nebo třeba iPady. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Za svou historii se gymnázium dvakrát přestěhovalo, dvakrát rekonstruovalo a nesčetněkrát pouštělo do nových věcí – například do netradičního způsobu hodnocení, do informačního systému Škola OnLine, do zavedení iPadů do výuky nebo používání elektronických učebnic. Je radost probírat se našimi 'poprvé',“ uvedla ředitelka školy Šárka Chvalová.