Bořit mýty o uzavřenosti golfové komunity se rozhodli v golfovém resortu Greensgate v Dýšině na Plzeňsku. V moderním areálu se chlubí špičkovým hřištěm pro amatérské i profesionální hráče, ovšem resort s restaurací, hotelem a wellness je otevřen i široké veřejnosti. Zváni jsou všichni, ať už v okolí bydlí nebo tudy zrovna projíždí.

Golf umí být i levný, zabavíte se za necelé dvě stovky. Zkusit si ho můžete třeba Dýšině na Plzeňsku.

„Možná že dispozice našich budov nedávají najevo na první pohled, ale vítáni jsou zde opravdu všichni. Snažíme se, aby se k nám lidé nebáli vstoupit. Opravdu tu není žádná uzavřená společnost," připomíná Martina Lešová, manažerka golfového resortu. Rádi tu uvidí i turisty a cyklisty, kteří právě jedou kolem areálu. „Určitě mohou využít nabídku naší restaurace. Nachystali jsme ale také pro zájemce spoustu golfových kurzů a to nejen pro ty, kteří se tomuto sportu aktivně věnují, ale mohou přijít i úplní začátečníci. Půjčí si hole, zajdou si na driving. Když zjistí, že by je to mohlo bavit, už si mohou vybrat nějaký kurz nebo se domluvit s některým z našich trenérů," vysvětluje manažerka. Přes léto tady nachystali i dětské golfové kempy, které jsou určeny i pro děti bez zkušenosti s golfem.

Golf zdaleka není sportem jen pro vyšší společnost. „Jsou dnes mnohem dražší sporty, napadá mě lyžování nebo tenis. Když dneska přijde negolfista, půjčí si hůl a košík míčků, nestojí ho to ani 150 korun. Tohle je zábava dostupná pro všechny," je si jista Martina Lešová.

Resort úzce spolupracuje s obcemi v okolí. Zaměstnance nebo brigádníky vždy nejprve hledá v okolních obcích, ať už Dýšině, Chrástu nebo Kyšicích. I když je golfové hřiště otevřeno od jara do podzimu, golfisté si na své přijdou během celého roku. V Dýšině si lidé mohou zahrát na indoor simulátoru a celý rok lze trénovat na driving range. „Celoročně máme otevřený i hotel, restauraci a wellness," dodává manažerka.