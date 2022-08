Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda vybudování nového strategického podnikatelského parku na letišti v Líních u Plzně. O výstavbě tzv. gigafactory na baterie do elektroaut tam uvažuje německý automobilový koncern Volkswagen (VW). Ve hře jsou ale ještě další dvě evropské lokality – v Polsku a Maďarsku.

„Automobilový průmysl, který je pro Českou republiku klíčový, prochází transformací. Většina automobilek staví svou budoucnost na elektromobilech. A s očekávaným růstem elektromobility je spojen prudký nárůst poptávky po bateriích, pro Česko je tedy nezbytně nutné držet s tímto vývojem krok,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, podle kterého se automobilový průmysl v ČR aktuálně podílí až na desetině českého HDP a na průmyslové produkci téměř ze čtvrtiny. Plánovaný projekt revitalizace a výstavby podnikatelského parku v Líních u Plzně případně umožní využití i k jiným projektům než těm z automobilového průmyslu. „Spolupráce s významnými technologickými partnery, kteří by se zde mohli usadit, slibuje výrazný ekonomický přínos a nová pracovní místa v ekologické výrobě s vysokou přidanou hodnotou,“ dodává Síkela.

Starostům okolních obcí, na jejichž katastrech se letiště nachází (Dobřany, Nová Ves, Líně, Chotěšov a Zbůch), se však nelíbí, že je o nových záměrech ministerstva a Plzeňského kraje, podle kterých by mohla v Líních vyrůst průmyslová zóna o rozloze až 400 hektarů s více než čtyřmi tisíci zaměstnanci, nikdo neinformoval.

Zóna po celém území

„Vláda počítá s něčím úplně jiným, než co bylo s námi původně projednáváno. V místě by měla vzniknout průmyslová zóna po celém území letiště, vždy se ale hovořilo jen o částečném využití areálu. Návrh usnesení vlády počítá s dvojnásobnou rozlohou průmyslového parku. Překvapilo nás, že se našimi požadavky nikdo nezabýval,“ řekl Deníku starosta Dobřan Martin Sobotka.

„My jsme jednali o tom, že by v Líních vznikla továrna zabírající 180 hektarů, která by byla navázaná na perspektivní obory. V návrhu vlády z konce června už ale bylo napsáno, že se nejedná o tento záměr, ale o vybudování strategické průmyslové zóny o 398 hektarech, jejíž součástí by mohla být například i gigafactory,“ dodal Sobotka.

Bydlení zaměstnanců a kamiony

Myšlenka vybudování průmyslového parku se nelíbí ani v Nové Vsi, která s Líněmi sousedí. Obyvatelé se obávají příchodu několika tisíc zaměstnanců a řeší, kde by byli ubytovaní. Také se bojí, že budou skrze obec jezdit stovky kamionů. „Mimo jiné i kvůli sjezdu z dálnice D5, který by měl vést údajně přes naši obec, jsme sepsali petici, ve které navrhujeme referendum. Vadí nám samozřejmě také značná ekologická zátěž,“ myslí si obyvatelka Nové Vsi Marie Gillichová.

Kraj vládní návrh jednoznačně podporuje. „Jsme rádi, že se vláda rozhodla, že bude vybudování strategické rozvojové zóny na letišti v Líních jejím strategickým projektem. Plzeňský kraj jí bude v tomto nápomocen a bude se snažit pro naplnění cíle revitalizovat línský brownfield na prostor určený pro podnikání aktivně pracovat,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.