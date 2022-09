„U obce Lhota se nachází tzv. záložní dráha s hangáry a tato plocha by byla využita Plzeňským krajem pro vybudování ubytovací kapacity potřebné pro podnikatelský park. Tím se řeší zásadní připomínka okolních obcí na nedostatek ubytovacích kapacit na jejich území,“ četl z dokumentu Baxa a chtěl tuto připomínku od hejtmana Rudolfa Špotáka (Piráti) vysvětlit. „Obytná zóna je něco, kde bydlí lidé. Lidé mohou bydlet v rodinných, bytových, řadových domech. Toto všechno jsou ubytovací kapacity,“ reagoval hejtman s tím, že nikdo nehovoří o ubytovnách.

Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Petr Vanka (ANO) uvedl, že výstavbou ubytovacích kapacit by se kraj chtěl vyhnout přetížení obcí sousedících s letištěm. „Mám na mysli i stavbu školy, školky a obchodu,“ argumentoval náměstek.

Opoziční zastupitelka Radka Trylčová (ODS a TOP 09) upozornila, že pokud by se fabrika v regionu postavila, počítá se s tím, že by měla zaměstnat až 5000 lidí. „Plzeňský kraj je regionem s nejnižší nezaměstnaností v celé Evropské unii. Pokud tedy bude zapotřebí zde zaměstnat tolik lidí, velice pravděpodobně se bude jednat o cizince,“ sdělila.

Náměstek pro životní prostředí Josef Bernard (STAN) uvedl, že tempo zadlužování České republiky je otřesné a případná výstavba továrny by zemi finančně prospěla. Bernard zároveň odmítl, že by bylo zapotřebí 5000 pracovníků. „Tyto továrny jsou dnes vysoce automatizované. Nikdo nebude takovou továrnu stavět tak, aby nebyla plně automatizovaná, jinak by to byl blázen a šílenec,“ řekl Bernard. Naopak se podle něj počítá s vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. „Budou to seřizovači, opraváři, technologové, kteří se budou starat o provoz této vysoce automatizované továrny,“ vysvětlil Bernard.

Dodal ale, že kraj zatím nemá k projektu žádné konkrétní informace. „Chceme poloviční rozměr továrny, chceme zachovat hlavní přistávací dráhu a leteckou záchrannou službu. Chceme vědět, jaké továrny případně na tomto území budou provozovány. Nechceme tam žádné ubytovny, ale rezidenční čtvrti, školky, školy a plnou vybavenost,“ vyjmenoval náměstek.

Zároveň podotkl, že úkolem kraje je zvážit, zda má projekt naději. „Musíme sesbírat data a analyzovat je a poté pečlivě zvážit, zda projekt podpoříme nebo nepodpoříme. Provoz této fabriky by přinesl až tři procenta hrubého domácího produktu ročně. Výstavba až devět procent HDP pro tuto zemi,“ připomněl Bernard.

Vybudování nového strategického podnikatelského parku v areálu bývalého letiště v Líních schválila vláda na konci července. Cílem projektu je revitalizovat jen minimálně využívané letiště a tím připravené pozemky nabídnout pro expanzi nových investorů, například pro výstavbu tzv. gigafactory. Zároveň má tento projekt zabránit pokračujícímu záboru zemědělské půdy. Lokalita je podle ministerstva vhodná pro výstavbu továrny na výrobu baterií do elektromobilů.

Proti rozhodnutí vlády se začátkem srpna ohradili piloti a aerokluby, které v Líních sídlí. Na letištní ploše vystavili letadla a protestovali tak proti jeho možnému zrušení. Upozornili, žev uplynulém roce se tam uskutečnilo téměř 20 tisíc vzletů a přistání. Na letišti se navíc nachází muzeum a také tam působí letecká a parašutistická škola. V areálu rovněž sídlí letecká záchranná služba, výrobní firmy.

Ministerstvo obrany si nechávalo zpracovat analýzu, podle které určí, zda letiště potřebuje nebo ne. Záležitost bude ještě projednávat vláda.