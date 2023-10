Budování Strategického podnikatelského parku na letišti Líně za Plzní (SPP) pro jiného investora než koncern Volkswagen (VW) by podle hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka (Piráti) nemělo smysl. Pokud by tam měl být jiný výrobce, kraj by vznik SPP dále nepodporoval a jednání o novém využití letiště by musela začít od nuly.

Letiště Líně | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Automobilka VW vybírá pro stavbu továrny na baterie do elektroaut mezi Líněmi, Polskem a Maďarskem. Park s 280 hektary připravuje pro VW stát a chce do něj dát nejméně devět miliard korun, kraj mu v tom pomáhá.

Hejtman reagoval na vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS), který minulý týden ve čtvrtek při interpelacích ve Sněmovně uvedl, že vláda potřebuje znát rozhodnutí automobilky v dohledné době, jinak by se ČR musela začít soustředit na jiné projekty. Připravuje se další jednání s VW, ale vláda podle Fialy současně jedná i o podobných projektech s jinými investory.

„Naše podpora Volkswagenu je daná jednoduše. Je to pro Škodu Auto, která je motorem české ekonomiky. Zhruba 60 procent baterií mělo jít do Německa, 80 procent exportu kraje směřuje do Německa, má tam vzniknout rychlostní železnice do Německa a další. Všechno je tedy napasované na Německo. Když nám sem přijdou Korejci, Číňané, Japonci, nebo já nevím kdo, tak mi v tomto okamžiku bourání letiště Líně nedává smysl," uvedl hejtman. Podle něj také stát argumentoval tím, že důvodem jeho podpory VW je vazba na Škodu Auto.

Případná gigafactory jihokorejského LG nebo čínské automobilky BYD, o nichž se v kraji hovoří jako o možných náhradách za VW v Líních, pro kraj ztrácí smysl a nevidí důvod, proč by je podporoval. „Náš region, ať se to někomu líbí, nebo ne, je prostě navázaný na Německo a na Mladou Boleslav. Pokud by to byl někdo jiný než VW, tak nám to nepřinese nic. Pak se vracíme úplně na začátek a musíme si muset položit otázku, jestli na tomto projektu chceme spolupracovat, ať už formou memoranda nebo čehokoliv," řekl hejtman. Podle něj jsou veškeré dohody připravené pro VW. Pokud vláda řekne, že to VW nebude, tak bude rada a zastupitelstvo kraje znovu otevírat otázku, jestli v Líních chtějí jiného investora.

Ministerstvo průmyslu a agentura CzechInvest zadaly kvůli SPP zpracování změn zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZUR), které mají být hotové do konce letošního roku. Zmenšení zóny ze 700 hektarů na 280 hektarů schválily stát, kraj i obce. „Zpracování změn běží, protože finální rozhodnutí (VW) zatím nemáme. Ale pokud to nebude Volkswagen, tak si ve finále budeme klást otázku, jestli je vůbec chceme schvalovat," řekl Špoták. Nevyloučil, že by pak zůstalo v provozu dosavadní letiště a byl by platný dosavadní "velký územní plán kraje", tedy rozvojová zóna s plochou 700 hektarů.

Premiér minulý týden uvedl, že jednání o gigafactory pokračují, a to jak s VW, tak s krajem, obcemi a spolky. „Nesoustředíme se jen na tento projekt. Rozpracováváme i další možnosti dalších investorů na výrobu baterií v České republice," řekl. VW by byl největší soukromou strategickou investicí v historii ČR asi za 120 miliard Kč. Zdůraznil, že vláda potřebuje znát rozhodnutí automobilky v dohledné době. „Pokud by to tak nebylo, tak by se Česká republika skutečně musela začít soustředit na jiné projekty," dodal premiér.